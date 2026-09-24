Řidič (18) v audi zabil krásnou Veroniku: Přístup viníka rodinu šokoval

Veronika měla celý život před sebou.
Veronika měla celý život před sebou.
Těšila se do nového bytu, život jí vzal riskující řidič.
Pietní místo připomíná tragickou nehodu.
Pietní místo.
Autor: Martin Lisičan, Kateřina Moravcová - 
24. září 2026
16:35

Měla jít s maminkou koupit vybavení do nového bytu. Na schůzku už krásná Veronika (†20) z Karlových Varů nedorazila. Na přechodu ji srazil mladík (18). V nemocnici zemřela. K tragédii se znovu vyjádřila i pozůstalá rodina. Podle ní se jí dosud nikdo neomluvil.

K tragické nehodě došlo v sobotu 29. srpna. Veronika přecházela přechod pro chodce v ulici Stará Kysibelská, na rovném a přehledném úseku. „Jel minimálně sto kilometrů v hodině v obytné zóně, kde je autobusová zastávka a dětské hřiště. Navíc prý podle svědků kus předtím předjížděl. Ten kluk měl tři dny starý auto Audi A3,“ popsal jeden z členů rodiny. Řidič následně Veroniku srazil. Jak po nehodě potvrdil policejní mluvčí Jan Bílek, i přes veškerou snahu záchranných složek žena v nemocnici zemřela. Případ je v tuto chvíli v rukou policie. Řidič je stíhán na svobodě.

Záchranáři ošetřili 47 zraněných.
Šílená srážka vlaků se 47 zraněnými na Českobudějovicku: Inspekce zná viníka

Po téměř měsíci od tragédie se k případu znovu vyjádřila rodina pozůstalé. „Jako rodina to pochopitelně hodně těžce neseme a ubližuje nám o to víc fakt, že ten řidič se na nás usmívá ze sociálních sítí a doposud rodinu on a nebo jeho rodiče vůbec nekontaktovali, že zkrátka neměli potřebu se za tuhle strašnou věc omluvit,“ uvedl pro Deník jeden z příbuzných. 

V základní sazbě hrozí mladíkovi tříletý trest. Nutno podotknout, že v případném rozsudku se bude přihlížet i ke skutkové podstatě. 

Video se připravuje ...
Auto přeletělo přes zábradlí a zůstalo viset nad silnicí. Z vozu trčely nohy řidiče.
Zdroj: Instagram/@kalenamishell
Veronika měla celý život před sebou.
Veronika měla celý život před sebou.
Těšila se do nového bytu, život jí vzal riskující řidič.
Pietní místo připomíná tragickou nehodu.
Pietní místo.

Témata:
rodinaKarlovy VaryAudinemocniceAudi A3Jan Bílek
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

nika f ( 24. září 2026 17:31 )

Na FB na stránce (skupině) Naše Vary se u příspěvku, který napsal jeden pán, matka řidiče dávala vysmáté smajlíky. 😡

Uživatel_5488316 ( 24. září 2026 17:25 )

protože to prodává.

Květa Černá ( 24. září 2026 17:08 )

Otázka pro autory článku Martina Lisičana a Kateřině Moravcové: PROČ se v článku o tragedii a smrti mladé ženy, opakovaně zdůrazňuje slovo KRÁSNÁ??? Je to pouze a jen úhel pohledu... A rozhodně není měřítkem tragedie.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Milfajtová se zřítila ze schodů: Musela na pohotovost!
Milfajtová se zřítila ze schodů: Musela na pohotovost!
Aha!
Proč nepodceňovat oční preventivky? Víte, že nález u oftalmologa může zachránit celé vaše tělo?
Proč nepodceňovat oční preventivky? Víte, že nález u oftalmologa může zachránit celé vaše tělo?
Dáma
30 nejúžasnějších kostýmů na Halloween. Frčí filmové postavy z komedií i hororů, kostýmy vyrobíte levně a snadno doma
30 nejúžasnějších kostýmů na Halloween. Frčí filmové postavy z komedií i hororů, kostýmy vyrobíte levně a snadno doma
Maminka
Růžová je letos out! Proč si na podzim zamilujete sytě fialovou tvářenku
Růžová je letos out! Proč si na podzim zamilujete sytě fialovou tvářenku
Ženy
Injekce na hubnutí nejsou zázrak. Po vysazení léků většina lidí přibere zpět, varuje terapeut Martin Cvrkal
Injekce na hubnutí nejsou zázrak. Po vysazení léků většina lidí přibere zpět, varuje terapeut Martin Cvrkal
Moje zdraví
Žádné úspory a nízké investice, jen projídání peněz. Rozpočtová rada cupuje vládu
Žádné úspory a nízké investice, jen projídání peněz. Rozpočtová rada cupuje vládu
e15
Skuhravého září: bídné výkony i výsledky, spousta ostrých výroků. Co si z nich vzít?
Skuhravého září: bídné výkony i výsledky, spousta ostrých výroků. Co si z nich vzít?
iSport
Zmrazení platů politiků podle Okamury: Kritika opozice jsou jen tanečky a výmluvy
Zmrazení platů politiků podle Okamury: Kritika opozice jsou jen tanečky a výmluvy
Reflex
Bezručově chatě dochází voda. Klub českých turistů vyhlásil sbírku na nový vrt
Bezručově chatě dochází voda. Klub českých turistů vyhlásil sbírku na nový vrt
Lidé a země