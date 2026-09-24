Řidič (18) v audi zabil krásnou Veroniku: Přístup viníka rodinu šokoval
Měla jít s maminkou koupit vybavení do nového bytu. Na schůzku už krásná Veronika (†20) z Karlových Varů nedorazila. Na přechodu ji srazil mladík (18). V nemocnici zemřela. K tragédii se znovu vyjádřila i pozůstalá rodina. Podle ní se jí dosud nikdo neomluvil.
K tragické nehodě došlo v sobotu 29. srpna. Veronika přecházela přechod pro chodce v ulici Stará Kysibelská, na rovném a přehledném úseku. „Jel minimálně sto kilometrů v hodině v obytné zóně, kde je autobusová zastávka a dětské hřiště. Navíc prý podle svědků kus předtím předjížděl. Ten kluk měl tři dny starý auto Audi A3,“ popsal jeden z členů rodiny. Řidič následně Veroniku srazil. Jak po nehodě potvrdil policejní mluvčí Jan Bílek, i přes veškerou snahu záchranných složek žena v nemocnici zemřela. Případ je v tuto chvíli v rukou policie. Řidič je stíhán na svobodě.
Po téměř měsíci od tragédie se k případu znovu vyjádřila rodina pozůstalé. „Jako rodina to pochopitelně hodně těžce neseme a ubližuje nám o to víc fakt, že ten řidič se na nás usmívá ze sociálních sítí a doposud rodinu on a nebo jeho rodiče vůbec nekontaktovali, že zkrátka neměli potřebu se za tuhle strašnou věc omluvit,“ uvedl pro Deník jeden z příbuzných.
V základní sazbě hrozí mladíkovi tříletý trest. Nutno podotknout, že v případném rozsudku se bude přihlížet i ke skutkové podstatě.
Na FB na stránce (skupině) Naše Vary se u příspěvku, který napsal jeden pán, matka řidiče dávala vysmáté smajlíky. 😡