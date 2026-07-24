Nehoda se stala ve čtvrtek na křižovatce v Sulkově u Plzně. Řidička (80) v audi jela po silnici od Plzně. „Při odbočování vlevo na dálnici zřejmě nedala přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu toyota, a došlo ke střetu obou vozidel,“ řekla policejní mluvčí Eva Červenková.

Teréňák byl armádní vůz v khaki barvě na servisní jízdě. Za volantem seděl muž (38). Při nehodě se zranili tři lidé: řidič (38) toyoty, seniorka (80) z vozu audi a chlapec (10), kterého vezla. Cestoval s nimi také pejsek Monty, tomu se ale nic nestalo.

Tragédie na táboře: Při nehodě zemřela dívka (†14)!

Při tragické nehodě u Brušperku na Frýdecko-Místecku zemřela dívka (†14).

Žena utrpěla poranění hrudníku a sanitka ji odvezla do nemocnice. V ní skončil i kluk a řidič toyoty. Když sanitky odjely, zůstal na místě opuštěný a vyděšený Monty.

„Policisté mu připravili misku s vodou a zůstali s ním až do chvíle, kdy si ho převzal druhý člen rodiny,“ řekla Červenková. 

VIDEO: Děsivé video: Dodávkář na D1 napálil do stojící tatrovky, zázrakem přežil.

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Děsivé video: Dodávkář na D1 napálil do stojící tatrovky, zázrakem přežil.
Zdroj: Policie ČR

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Srážka dvou aut v Sulkově u Plzně
Srážka dvou aut v Sulkově u Plzně
Autor: HZS PK, PČR

 