Nehoda se stala ve čtvrtek na křižovatce v Sulkově u Plzně. Řidička (80) v audi jela po silnici od Plzně. „Při odbočování vlevo na dálnici zřejmě nedala přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu toyota, a došlo ke střetu obou vozidel,“ řekla policejní mluvčí Eva Červenková.
Teréňák byl armádní vůz v khaki barvě na servisní jízdě. Za volantem seděl muž (38). Při nehodě se zranili tři lidé: řidič (38) toyoty, seniorka (80) z vozu audi a chlapec (10), kterého vezla. Cestoval s nimi také pejsek Monty, tomu se ale nic nestalo.
Žena utrpěla poranění hrudníku a sanitka ji odvezla do nemocnice. V ní skončil i kluk a řidič toyoty. Když sanitky odjely, zůstal na místě opuštěný a vyděšený Monty.
„Policisté mu připravili misku s vodou a zůstali s ním až do chvíle, kdy si ho převzal druhý člen rodiny,“ řekla Červenková.
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