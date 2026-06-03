Kolizi zachytila městská kamera. Na záznamu je vidět, jak před místem pro přecházení zastavil v pravém pruhu kamión. Na semaforu pro chodce svítí zelená, tak lidé vyrazili.
V tom se tam ale řidič (24) octavie, který najel do levého pruhu z vedlejší ulice a smetl kurýra (18) na elektrokoloběžce. „Došlo ke střetu, jezdec spadl na vozovku a skončil v péči záchranářů,“ řekla policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Oktávka srazila v Plzni mladíka (18) na elektrokoloběžce. (červen 2026) MP Plzeň
„Mladík byl s lehkým poraněním hrudníku převezen do zdravotnického zařízení,“ zvedla mluvčí záchranky,“ Karolína Korčíková. Policie dechovou zkouška vyloučila, že oba aktéři pili před nehodou alkohol.
Chybovali oba
„Jeden účastník nerespektoval světelnou signalizaci, druhý neměl místem pro přecházení projíždět na elektrokoloběžce. Měl sesednout a komunikaci přejít jako chodec. Dvě chyby, které se potkaly ve stejný okamžik na stejném místě. A byl z toho malér,“ uvedla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.