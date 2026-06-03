Kolizi zachytila městská kamera. Na záznamu je vidět, jak před místem pro přecházení zastavil v pravém pruhu kamión. Na semaforu pro chodce svítí zelená, tak lidé vyrazili.

V tom se tam ale řidič (24) octavie, který najel do levého pruhu z vedlejší ulice a smetl kurýra (18) na elektrokoloběžce. „Došlo ke střetu, jezdec spadl na vozovku a skončil v péči záchranářů,“ řekla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

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Oktávka srazila v Plzni mladíka (18) na elektrokoloběžce. (červen 2026) MP Plzeň

„Mladík byl s lehkým poraněním hrudníku převezen do zdravotnického zařízení,“ zvedla mluvčí záchranky,“ Karolína Korčíková. Policie dechovou zkouška vyloučila, že oba aktéři pili před nehodou alkohol.

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Chybovali oba

„Jeden účastník nerespektoval světelnou signalizaci, druhý neměl místem pro přecházení projíždět na elektrokoloběžce. Měl sesednout a komunikaci přejít jako chodec. Dvě chyby, které se potkaly ve stejný okamžik na stejném místě. A byl z toho malér,“ uvedla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.

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Kamión zastavuje před místem pro přecházení.
Kamión zastavuje před místem pro přecházení.
Autor: MP Plzeň