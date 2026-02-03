Řidička linkového autobusu (48) kolem půl šesté ráno patrně nezvládla řízení na kluzké silnici a při průjezdu pravotočivou zatáčkou sjela do příkopu, kde narazila do vzrostlého dubu. Ten se zlomil a spadl na střechu autobusu! Naštěstí byla šoférka ve vozidle sama.
„Jedna osoba skončila v péči záchranné služby. Strom jsme rozřezali a pomocí hydraulické ruky jsme jeho torzo odstranili z autobusu,“ popsal mluvčí hasičů Plzeňského kraje Petr Poncar.
Tři osobní auta a náklaďák se srazila v úterý ráno na silnici za Horšovským Týnem směrem na Plzeň. „Na místě byly ošetřeny celkem čtyři osoby. Muž (83) byl letecky transportován do zdravotnického zařízení. Lehce zraněného muže a ženu (oba 56) jsme převezli na urgentní příjem Domažlické nemocnice. U ženy (†83) se bohužel i přes veškerou snahu zasahujících nepodařilo obnovit základní životní funkce a na místo tak musel být povolán koroner,“ uvedl mluvčí záchranné služby Luboš Bouček.
