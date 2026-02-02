„Podle prvotních informací řidič (24) zřejmě chybně zajistil vozidlo proti pohybu a v době, kdy z něj vystoupil, se autobus samovolně rozjel, a to ze zastávky z ulice Prokopa Velikého, kde za křižovatkou s ulicí Mánesova vyjel mimo komunikaci,“ popsala policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Naštěstí bylo vozidlo prázdné, takže nikdo neutrpěl žádné zranění.
Autobus při své cestě zbořil značky, zábradlí, lampu a dokonce i strom. „U řidiče autobusu byla provedena dechová zkouška, která byla s negativním výsledkem. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku přes 300 tisíc korun,“ dodala mluvčí.
VIDEO: Autobus v Benešově na Blanensku se samovolně rozjel a naboural do domu. (30. října 2025)
Autobus v Benešově na Blanensku se samovolně rozjel a naboural do domu. (30. října 2025) Pavel Ryšlink