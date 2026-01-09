Porodnici, se souhlasem maminek, napadlo udělat s chlapečky krátké tříkrálové video. A klaplo to, sledující na sociálních sítích jsou z malého trojlístku nadšeni.
Chlapečci dostali na hlavičky parádní tříkrálové koruny vyrobené z papíru. Vše zvládli až se stoickým klidem.
V Domažlické nemocnici se 6. ledna 2026 narodili tři králové - Vašík, Patrik a Adam Domažlická nemocnice
„Naštěstí všichni tři kluci byli po jídle, nakojení, takže byli při natáčení jako správní chlapi spokojení a krásně dřímali a jediné, co trochu komplikovalo natáčení, bylo to, že si občas ublinkli,“ řekl mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.
Trojlístek chlapečků nebyl ale jediný, kdo ten den spatřil v domažlické porodnici světlo světa. „Kromě nich se v Domažlicích narodila 6. ledna i jedna moc krásná holčička Lenka,“ dodal Kokoška. Všem děťátkům a jejich rodičům nemocnice popřála hodně zdraví a štěstí do života.