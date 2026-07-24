„Řidička osobního vozidla jedoucí ve směru od Brušperku do Trnávky z dosud nezjištěných důvodů měla dostat smyk a automobilem vyjet mimo komunikaci do silničního příkopu,“ popsala mluvčí policie a dodala: „Následky dopravní nehody byly fatální, nezletilá spolujezdkyně utrpěla zranění neslučitelné se životem.“
U mladé šoférky policisté provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem. „Řidička a další dvě nezletilé spolujezdkyně byly převezeny s lehkými zraněními do nemocnice,“ doplnila mluvčí. K nehodě došlo hodinu před půlnocí.
Tábor pořádá spolek Sarkander, který spolupracuje s Arcibiskupstvím olomouckým. Arcibiskup Josef Nuzík vyjádřil soustrast.
„Vedení spolku zároveň ujišťuje, že hlavní vedoucí tábora prošla řádným školením, jehož součástí je i bezpečnost práce při práci s dětmi a mládeží, a obdržela osvědčení o absolvování náležité odborné přípravy k výkonu funkce hlavní táborové vedoucí. S ohledem na soukromí rodiny zemřelé i na průběh aktuálně vedeného prověřování souvisejících skutečností nebudou zástupci arcibiskupství ani spolku v tuto chvíli sdělovat žádné další informace," uvedlo arcibiskupství ve svém prohlášení.
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