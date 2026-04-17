Dívka utrpěla těžké poranění hlavy a zranění horní končetiny. Druhé z děvčat má poraněnou nohu a její stav je stabilizovaný.
Řidička vozu BMW středního věku při nebezpečném předjíždění vyletěla mimo silnici a vjela na chodník, kde obě holčičky srazila. Ty neměly žádnou šanci zareagovat.
Šokující byl i následný postup ženy za volantem. Místo toho, aby zraněným dětem pomohla, odešla pryč, možná v šoku a zamířila ke kolejím, kde jí vlak způsobil zranění obou dolních končetin. Na železnici ji našli policisté.
„Řidičku vyšetřujeme na svobodě, netuším však, zda se v tuto chvíli stále nachází v nemocnici,“ uvedla mluvčí policie Kateřina Kubzová. Kriminalisté se případem nadále intenzivně zabývají.
Svědci, přihlašte se!
Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku.
Policie zároveň znovu apeluje na svědky, zejména na cyklistu, který se měl krátce před nehodou pohybovat po stejné trase. Přihlásit se může v pracovní době na telefonním čísle 974 732 445 nebo kdykoliv na lince 158.
VIDEO: Pomoc k havarovanému autu u Bílčic na Bruntálsku přivolal chlapec (12). (leden 2026)
Pomoc k havarovanému autu u Bílčic na Bruntálsku přivolal chlapec (12). HZS MSK