Plný autobus mířil 8. září k lyžařskému středisku. V prudkém klesání řidič nezvládl řízení, stroj vyjel ze silnice, převrátil se na bok a zlámal betonový sloup elektrického vedení. Všude křik, bolest, chaos.
Záchranáři měli plné ruce práce. Třicet zraněných, z toho jeden těžce, osm středně těžce a jednadvacet lehce. Sanitky, vrtulník, policie. Místo se změnilo v scénu jako z katastrofického filmu.
Šílený technický stav
Řidič se na místě podrobil dechové zkoušce i testu na drogy, vše vyšlo negativně. Už tehdy ale zaznělo mrazivé vysvětlení. Selhaly brzdy. Právě k nim se vyšetřování nakonec vrátilo.
„Kriminalisté vyslechli desítky svědků, nechali zpracovat odborné i znalecké posudky z dopravy. Výsledek je zdrcující. Dlouhodobě špatný technický stav brzd v kombinaci s nesprávným způsobem jízdy řidiče,“ uvedla mluvčí policie Kateřina Kubzová.
Obvinili dva lidi i firmu
Na konci března tak padlo rozhodnutí. Obviněn je řidič (26) autobusu, další fyzická osoba i dopravní společnost, která měla podle policie zanedbat servis a kontrolu brzdového systému. „Právě tyto závady měly sehrát klíčovou roli v nehodě, která mohla skončit mnohem hůř,“ dodala mluvčí.
Všichni čelí obvinění z obecného ohrožení z nedbalosti. Pokud soud rozhodne o vině, hrozí jim až pět let za mřížemi nebo zákaz činnosti.
