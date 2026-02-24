Po příjezdu policistů se naskytl děsivý pohled. Rozbitá okna, venku rozházené věci a ze stavení vycházející kouř. „Na místě už zasahovali dobrovolní hasiči, kteří zachraňovali muže (44), jenž se z hořícího domu dokázal dostat ven,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Policie okamžitě uzavřela ulici a okolí se proměnilo v nepřístupnou zónu. Do prostoru mohly vjet jen záchranné složky. Hlídky zároveň kontrolovaly lidi v sousedství, aby se ujistily, že nehrozí další nebezpečí.
Rozebíral kotel opilý
„Muž, který byl v domě v době exploze, vyvázl jen s drobnými oděrkami. Dechová zkouška ale ukázala téměř 1,5 promile alkoholu,“ dodala mluvčí s tím, že měl ve sklepě rozebírat plynový kotel, přičemž poškodil plynové potrubí.
Aby toho nebylo málo, zároveň si v místnosti přitápěl kamny na tuhá paliva. Jen obrovské štěstí rozhodlo o tom, že v době exploze nebyl ve sklepě, ale v přízemí. Policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti.
„Došlo i k narušení statiky objektu. Statik rozhodl o nutnosti stabilizace konstrukcí domu, kterou provedli hasiči za pomoci podpůrných systémů ze dřeva,“ doplnila mluvčí hasičů Kamila Langerová. Předběžná škoda byla vyčíslena na dva miliony korun.
VIDEO: Záběry z hasičského dronu z domu ve Znojmě, kde v neděli 15. prosince 2024 došlo k explozi. Důvodem byl patrně únik plynu. Zranilo se osm lidí.
