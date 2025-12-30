Sousedům vyhrožoval výbuchem, pak pustil plyn: Muž skončil před soudem
Do nepříjemné situace se dostali obyvatelé bytovky ve slovenské obci Medzilaborce. Jeden ze sousedů posílal výhružné SMS zprávy o vyhození budovy do vzduchu. Když sousedé ucítili na chodbě plyn, museli rychle jednat. Pachatel se pokusil založit požár a nakonec z místa činu utekl. Policie ho dopadla a muž stanul před soudem.
V obci Medzilaborce si zažili obyvatelé místní bytovky velmi nepříjemnou zkušenost. Konflikt začal, když muž (33) v jednom z bytů začal nahlas poslouchat hudbu. Soused ho konfrontoval a požadoval ztišení. Místo domluvy mu přišla nečekaná SMS zpráva s výhrůžkou, že bytovka vyletí do vzduchu.
Silná slova nejdřív obyvatelé brali na lehkou váhu. „Myslel jsem si, že to nemyslí vážně, a chtěl jsem si s ním promluvit. Rozloučili jsme se s tím, že si půjdeme lehnout,“ popsal soused, uvedla TV JOJ.
Chvilku poté se domem začal šířit zápach plynu. „Probudila mě manželka, že uniká plyn, abych s tím něco rychle udělal, a začala budit i sousedy,“ vysvětlil. V tu chvíli už byla situace vážná, takže obyvatelé celkem 12 bytů kontaktovali policii a hasiče. Po příjezdu na místo zjistili, že agresivní muž odešel potom, co se dvakrát pokusil založit požár, a nechal zapnutý plynový sporák.
Situaci záchranáři naštěstí podchytili včas a nikomu se nic nestalo. Pachatele policie o pár hodin později našla a 29. prosince stanul před soudem. „Soud vzal předběžně obžalovaného do vazby za čin obecného ohrožení, založený na oprávněné obavě, že by mohl utéct nebo se skrývat, aby se vyhnul trestu,“ uvedla mluvčí soudů v Prešovském kraji Ivana Petrufová. O rozsahu trestu se ještě bude jednat.
