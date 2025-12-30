Podvodníci z Vysočiny vysáli desetitisíce litrů pohonných hmot: Hrozí jim až 8 let!
Dvojici podvodníků, která se rozhodla zbohatnout z obchodu s pohonnými hmotami, dopadla jihlavská kriminálka. Muži ve věku 20 a 46 let si přišli na dva a půl milionu korun.
Mladší vystupoval jako podnikatel a zástupce firmy. Domlouval smlouvy o odběru pohonných hmot, které přislíbil uhradit na základě vystavené faktury. „Pro naftu a benzin si pak oba jezdili na čerpací stanice na Jihlavsku, Třebíčsku a také Žďársku, faktury ale zůstaly neuhrazené,“ řekla policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Kriminalisté provedli tři domovní prohlídky, a to v bytě a dvou domech, dvě prohlídky se týkaly osobních vozidel a další skladovacích prostor. Zajistili kanystry a sudy, výpočetní i komunikační techniku, písemnosti, předměty, u kterých vzniklo podezření, že byly použity při páchání trestné činnosti, a také peníze.
Desítky tisíc litrů pohonných hmot si výtečníci nechali pro sebe nebo je přeprodávali. Oběma „podnikatelům“ hrozí za podvod ve spolupachatelství až 8 let vězení.
Hledají další poškozené
Kriminalisté žádají případné další poškozené společnosti, které uzavřely s firmou KRELDAS smlouvu o odběru pohonných hmot, které následně neuhradila, aby kontaktovaly oddělení hospodářské kriminality územního odboru Jihlava na adrese Vrchlického 46 v Jihlavě nebo prostřednictvím e-mailové adresy: ji.skpv.ohk.sekret@pcr.cz, případně na lince 158.
