Divoké oslavy Nového roku. Německo v šoku: 5 lidí zabila pyrotechnika! Co se dělo (nejen) v Česku?

Zdravotničtí záchranáři v Praze měli na silvestra rušnější noc než před rokem. Vyjeli k 348 případům, s oslavami příchodu nového roku souvisela stovka. Zranění zábavní pyrotechnikou bylo devět, řekl dnes ČTK mluvčí zdravotnické záchranné služby Karel Kirs.

Nejzávažnějším případem na Staroměstském náměstí byl podle něj úraz hlavy, se kterým pacient skončil v nemocničním traumacentru. Požárů od zábavní pyrotechniky bylo v hlavním městě o silvestrovské noci méně než o rok dřív, vyplývá z informací hasičů.

Na silvestra 2023 zasahovali pražští záchranáři během noční směny u 229 událostí. úrazů pyrotechnikou bylo sedm. Z centra města loni odvezli do nemocnic 13 lidí. To je podobné číslo jako letos. „Ve speciálu Golem bylo ošetřeno celkem 27 pacientů, z nichž 13 bylo transportováno do zdravotnického zařízení. Nejzávažnější případ představoval úraz hlavy, který si vyžádal napojení pacienta na umělou plicní ventilaci a následný transport do traumacentra,“ uvedl Kirs na sociální síti X.

Požárů způsobených neodborným používáním pyrotechniky bylo v Praze o silvestrovské noci 33, nejčastěji hořely odpadkové koše, porosty a krabice od pyrotechniky, uvedl mluvčí pražských hasičů Vojtěch Sosna. Před rokem bylo takových požárů 46, ještě o rok dřív 55.

Oslavy příchodu nového roku 2025 v cenru Prahy. (31. prosinec 2024) | Tonda Tran

Oslavy nového roku 2025 v Praze na Václavském náměstí. (31. prosinec 2024) | Jakub Poláček