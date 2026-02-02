„K boxům přišel nějaký člověk, otevřel si dvířka zřejmě přes mobilní aplikaci. Pak tam něco vložil, zavřel dvířka a rychle utíkal pryč. Výbuch nastal hned potom,“ řekl televizi Polar svědek z blízké autoservisu, jehož kamera vše zaznamenala.
Záznam předal policii. „Přivolán byl ihned psovod se služebním psem, vycvičeným na vyhledávání výbušnin a také kolegové z pyrotechnické služby,“ potvrdil mluvčí policie Jan Segsulka.
Hrozí další útok?
Kriminálka vyhodnocuje kamerové záznamy a v okolí pátrala také po možných dalších stopách. Není známo, o jakou trhavinu se jednalo, ani zda by mohl pachatel znovu někde zaútočit…
„Probíhá ohledání místa a šetření příčin exploze za přítomnosti znalců z odboru kriminalistické techniky a expertiz, frýdecko- místeckých kriminalistů a kolegů z pyrotechnické služby,“ dodal Segsulka.
