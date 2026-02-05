Po sobotní půlnoci rozmetala mohutná detonace výdejní automat na balíky na cucky. Poškozené bylo i u něj zaparkované luxusní auto. Kriminalisté vyloučili, že by byla zásilka doručena do boxu pracovníky přepravní společnosti.
Rychlými výslechy došly velmi brzy na stopu podezřelého. „Jedná se o mladíka (18). Měl umístit do přihrádky boxu předmět, který explodoval a způsobil destrukci zařízení,“ řekla policistka Pavla Jiroušková.
„Nezjistili jsme, že by jednání muže bylo namířeno vůči konkrétním subjektům anebo osobám. Policejní komisař zadrženého muže obvinil z přečinů poškození cizí věci a nedovoleného ozbrojování,“ dodala. Hrozí mu až pět let vězení. Motiv svého jendání neprozradil, zůstává nejasný.
