Po sobotní půlnoci rozmetala mohutná detonace výdejní automat na balíky na cucky. Poškozené bylo i u něj zaparkované luxusní auto. Kriminalisté vyloučili, že by byla zásilka doručena do boxu pracovníky přepravní společnosti.

Rychlými výslechy došly velmi brzy na stopu podezřelého. „Jedná se o mladíka (18). Měl umístit do přihrádky boxu předmět, který explodoval a způsobil destrukci zařízení,“ řekla policistka Pavla Jiroušková.

„Nezjistili jsme, že by jednání muže bylo namířeno vůči konkrétním subjektům anebo osobám. Policejní komisař zadrženého muže obvinil z přečinů poškození cizí věci a nedovoleného ozbrojování,“ dodala. Hrozí mu až pět let vězení.  Motiv svého jendání neprozradil, zůstává nejasný.

