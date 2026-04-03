Mladá Erika v audi zabila seniory a pak si stěžovala na rozbité auto: Chce dřív z vězení!
Mladá řidička luxusní audi svou nepozorností za volantem připravila o život dva důchodce. V obrovské rychlosti předjížděla pomalejší auta, když se čelně střetla s vozem Škoda Fabia. Těsně po nehodě se chovala arogantně a stěžovala si na rozbité auto!
Koncem roku 2024, ve vánočním období, mladá studentka Erika (23) za volantem luxusního vozu Audi Q7 usmrtila dva důchodce Jaroslava (†72) a Magdalénu (†70). Na východě Slovenska, nedaleko obce Kobyly, si při předjíždění v zatáčce nevšimla protijedoucího auta.
V rychlosti 140 km/h se nestihla zařadit zpět do svého pruhu a čelně se střetla s vozem Škoda Fabia. Po příjezdu hasičů už se nedalo nic dělat. Oba senioři na místě zemřeli. Podle serveru Nový Čas studentka závodila s kamarády. Zároveň na místě spolujezdce seděla její mladší sestra, uvedl deník PLUS Jeden Deň.
Z výpovědi svědků vyplynulo, že se mladá řidička měla těsně po nehodě chovat velmi arogantně. „No do p**i, starý zemřel a mě otec zabije, že jsem mu rozbila auto,“ měla prohlásit. Soud Eriku poslal na čtyři a půl roku do vězení. Ve středu 1. dubna tohoto roku studentka požádala o snížení trestu. „Velmi, velmi mě to mrzí. Neudělala jsem to úmyslně,“ omlouvala se.
Krajský soud jí vyhověl a trest zmírnil. „Obžalovaná se přiznala ke své vině, což umožňuje snížit trest o třetinu (…),“ vysvětlil senát a zkrátil Erice pobyt za mřížemi o rok a osm měsíců.
Za tu aroganci trest ještě zvýšít,a pěkně odsedět celý,a pobyt potom státu pěkně zacvakat