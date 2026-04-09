Všechno začalo nenápadně. Muž (25) usedl dopoledne za volant s tím, že si prý dal jen červené víno a auto chtěl pouze přeparkovat. Hlídka ale byla ve správný čas na správném místě. Dechová zkouška ukázala více než 1,3 promile alkoholu. Okamžitý zákaz jízdy byl samozřejmostí.
Jenže tím ale společné setkání neskončilo. „Už následující noc narazili stejní policisté na stejného řidiče znovu. Výsledek? Tentokrát kolem 1,7 promile. Opět zákaz jízdy, opět předvolání na služebnu,“ sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková.
Zdálo by se, že horší už to být nemůže. Omyl. Jen o pár hodin později muž znovu usedl za volant. Ve výpovědi později uvedl, že si myslel, že ho policisté už znovu chytit nemůžou. Pod vlivem alkohol vyrazil na čerpací stanici prý jen pro cigarety.
„Policisté při třetí kontrole doslova nevěřili vlastním očím. Ano, byl to opět on. A ano, znovu „nafoukal“. Tentokrát už skoro 1,9 promile,“ dodala mluvčí.
Jak se navíc ukázalo, ve všech třech případech řídil vypůjčené vozidlo, které měl používat k cestám do práce. Policisté mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. O výši trestu rozhodne soud v nejbližších dnech.