„První dívka utrpěla vážné poranění hlavy a zranění horní končetiny. Ve velmi vážném stavu jsme ji letecky přepravili do Fakultní nemocnice Ostrava,“ sdělil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. V téže nemocnici skončila i druhá slečna s poraněním nohy. Je stabilizovaná.
Podle předběžných informací řidička vozidla BMW při nebezpečném předjíždění ohrozila řidiče předjížděného i protijedoucího vozidla. Následně vyjela mimo komunikaci na chodník, kde srazila obě holčičky.
Odešla k trati
„Řidička po nehodě z místa odešla. Policisté spolu s psovodem po ní začali okamžitě pátrat. Nalezli ji u železniční trati, kde do ní narazil projíždějící vlak,“ popsala mluvčí policie Kateřina Kubzová.
Zraněnou ji pak převezli do nemocnice, kde jí vyšla pozitivní dechová zkouška na alkohol. Okolnostmi nehody i jednáním řidičky se zabývají kriminalisté.
„Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku,“ sdělila Kubzová.
Kriminalisté by přivítali svědectví cyklisty, který měl jet krátce před samotnou nehodou ve stejném směru. Přihlásit se může v pracovní době na telefonním čísle 974 732 445 nebo kdykoliv na lince 158.
