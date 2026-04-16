„První dívka utrpěla vážné poranění hlavy a zranění horní končetiny. Ve velmi vážném stavu jsme ji letecky přepravili do Fakultní nemocnice Ostrava,“ sdělil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. V téže nemocnici skončila i druhá slečna s poraněním nohy. Je stabilizovaná.

Podle předběžných informací řidička vozidla BMW při nebezpečném předjíždění ohrozila řidiče předjížděného i protijedoucího vozidla. Následně vyjela mimo komunikaci na chodník, kde srazila obě holčičky.

Odešla k trati

„Řidička po nehodě z místa odešla. Policisté spolu s psovodem po ní začali okamžitě pátrat. Nalezli ji u železniční trati, kde do ní narazil projíždějící vlak,“ popsala mluvčí policie Kateřina Kubzová.

Zraněnou ji pak převezli do nemocnice, kde jí vyšla pozitivní dechová zkouška na alkohol. Okolnostmi nehody i jednáním řidičky se zabývají kriminalisté.

„Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku,“ sdělila Kubzová.

Kriminalisté by přivítali svědectví cyklisty, který měl jet krátce před samotnou nehodou ve stejném směru. Přihlásit se může v pracovní době na telefonním čísle 974 732 445 nebo kdykoliv na lince 158.

Opilá řidička srazila v Čeladné dvě dívky (11), jedna bojuje o život.
Opilá řidička srazila v Čeladné dvě dívky (11), jedna bojuje o život.
Autor: PČR