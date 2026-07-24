Vlak smetl náklaďák na přejezdu u Chýnova: Tvrdý náraz zachytila kamera
Jednoho těžce zraněného si vyžádala dnešní nehoda vlaku a nákladního automobilu u Chýnova na Táborsku. Další tři lidé jsou zranění lehce až středně těžce. Srážka způsobila škodu 6,1 milionu korun.
Železnice mezi Jihlavou a Táborem zůstává kvůli havárii neprůjezdná. Podle mluvčího Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martina Kavky jeden vůz motorové vlakové soupravy vykolejil. Ve vlaku cestovalo 20 lidí. Na sociálních sítích se také objevilo video samotné srážky.
Nehoda se stala po poledni na přejezdu poblíž Dobronic u Chýnova, který je zabezpečený semaforem bez závor. Kvůli havárii nejezdí vlaky z Chýnova do Tábora, cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu. Těžké zranění utrpěl řidič nákladního vozu. Zraněn byl i strojvedoucí a dva cestující z vlaku.
Škoda na vlaku činí pět milionu korun. Na dalších 100.000 korun vyčíslila Správa železnic poškození na železnici. Škoda na nákladním autě je milion. „Muž z nákladního vozu utrpěl těžké poranění, při vědomí byl letecky transportován do českobudějovické nemocnice. Ve vlaku utrpěli zranění tři lidé, všichni utrpěli lehká až středně těžká zranění. Záchranáři je transportovali do nemocnice,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.
Vyšetřování nehody skončilo po 17:00. Správa železnic začala s odklízením následků havárie. Podle Českých drah potrvá omezení v dopravě do půlnoci.
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