Děsivá nehoda autobusu u Karlových Varů: Střet s autem a náraz do stromu
Vážná nehoda uzavřela silnici u Karlových Varů. Osobní auto se čelně střetlo s autobusem, po nárazu skončil autobus ve stromě. Řidičku transportoval do nemocnice vrtulník, zranil se také jeden cestující.
V úterý 21. července došlo u Karlových Varů k vážné dopravní nehodě osobního auta a autobusu. Za volantem seděla žena (46), autobus vezl dva cestující.
„Řidička osobního vozidla značky Opel jedoucí směrem z Karlových Varů... při projíždění pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobila rychlost, vyjela do protisměru, kde se následně čelně střetla s projíždějícím autobusem. Řidič autobusu se střetu pokusil zabránit tím, že přejel co nejvíce vpravo. Po nárazu se autobus zastavil o strom,“ popsal policejní mluvčí Jan Bílek.
Pro řidičku letěl vrtulník
Žena utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji letecky transportovali do nemocnice. Zranil se také jeden z cestujících v autobusu, jeho převezla sanitka.
Dechová zkouška u řidiče autobusu byla negativní. U zraněné řidičky ji policisté kvůli zdravotnímu stavu nemohli provést, proto nařídili odběr krve v nemocnici. Přesné okolnosti a příčinu střetu dál zjišťují dopravní policisté.
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