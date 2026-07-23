Matka v Jablonci ubodala vlastní dítě?! Vražda v bytovém domě

Vržda v Jablonci nad Nisou
Vržda v Jablonci nad Nisou
Vražda v bytové jednotce v Jablonci nad Nisou
Vražda v bytové jednotce v Jablonci nad Nisou
Vražda v bytové jednotce v Jablonci nad Nisou
Aktualizováno -
23. července 2026
17:16
Autor: Nicole Kučerová, ČTK - 
23. července 2026
17:06

Policie v Jablonci nad Nisou vyšetřuje okolnosti zvlášť závažného zločinu v bytovém domě. Podle informací Aktu.cz mělo jít o matku, která na místě ubodala vlastní dítě.

 

Policie v Jablonci nad Nisou vyšetřuje okolnosti zvlášť závažného zločinu, který se stal v jednom z tamních bytových domů. S ohledem na probíhající úkony trestního řízení nebude k případu poskytovat další informace, uvedla na síti X. Nikomu nehrozí v souvislosti s touto událostí nebezpečí, ujistila policie.

Podle informací Aktu.cz měla v bytové jednotce matka zavraždit vlastní dítě. Pachatelku policie zadržela a případem se nadále zabývá. 

Vržda v Jablonci nad Nisou
Vržda v Jablonci nad Nisou
Vražda v bytové jednotce v Jablonci nad Nisou
Vražda v bytové jednotce v Jablonci nad Nisou
Vražda v bytové jednotce v Jablonci nad Nisou

Témata:
dítěsmrtmatkavyšetřovánívraždaJablonec nad Nisou
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

nika f ( 23. července 2026 17:21 )

Zase nějaká schizoidní fetka??? Kdy bude OSPOD nad takovými rodinami pořádně držet dohled? Feťáckým rodičům nebo psychicky narušeným lidem ze sociální spodiny děti odebírat. A při porodu sterilizovat, ať nedojde k další vraždě nebo týrání.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

53 let po smrtelné nehodě Štaidla: Aukro nabízí foto tragédie!
53 let po smrtelné nehodě Štaidla: Aukro nabízí foto tragédie!
Aha!
Nechybujte při výběru slunečních brýlí! Zjistěte, jaká barva skel je pro vás nejlepší
Nechybujte při výběru slunečních brýlí! Zjistěte, jaká barva skel je pro vás nejlepší
Dáma
Hubnutí po porodu: Jak dostat bříško do formy?
Hubnutí po porodu: Jak dostat bříško do formy?
Maminka
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Ženy
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
https://mojezdravi.zeny.cz/
Oblíbená platforma odejde za pár dní z Česka. Lidem umožňuje nakoupit jídlo za výhodné ceny
Oblíbená platforma odejde za pár dní z Česka. Lidem umožňuje nakoupit jídlo za výhodné ceny
e15
Trpišovský: Chorého nechci na tribuně, je to i můj úkol. Víme, jak náročná sezona bude
Trpišovský: Chorého nechci na tribuně, je to i můj úkol. Víme, jak náročná sezona bude
iSport
Rozpočtový hazard s požehnáním Motoristů: Pavel vetoval zadlužování, Babiš propadl hysterii
Rozpočtový hazard s požehnáním Motoristů: Pavel vetoval zadlužování, Babiš propadl hysterii
Reflex
Bu bu bu! Hlášení v italských vlacích vás možná vyděsí. Máte se bát?
Bu bu bu! Hlášení v italských vlacích vás možná vyděsí. Máte se bát?
Lidé a země