Matka v Jablonci ubodala vlastní dítě?! Vražda v bytovém domě
Policie v Jablonci nad Nisou vyšetřuje okolnosti zvlášť závažného zločinu v bytovém domě. Podle informací Aktu.cz mělo jít o matku, která na místě ubodala vlastní dítě.
Policie v Jablonci nad Nisou vyšetřuje okolnosti zvlášť závažného zločinu, který se stal v jednom z tamních bytových domů. S ohledem na probíhající úkony trestního řízení nebude k případu poskytovat další informace, uvedla na síti X. Nikomu nehrozí v souvislosti s touto událostí nebezpečí, ujistila policie.
Podle informací Aktu.cz měla v bytové jednotce matka zavraždit vlastní dítě. Pachatelku policie zadržela a případem se nadále zabývá.
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