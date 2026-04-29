Agresor vyhrožoval v Jablonci napadením: Policie evakuovala školu

Zásah policie proti agresivnímu muži v Jablonci nad Nisou
Aktualizováno -
29. dubna 2026
16:35
Autor: ČTK - 
29. dubna 2026
16:30

Policie 29. dubna odpoledne zadržela ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou muže, který vyhrožoval fyzickým napadením svému okolí. Zásahová jednotka ho eskortovala do policejní cely z bytu obytného domu. Nikomu se nic nestalo, událost se obešla bez zranění, řekla ČTK mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

„Probíhají úkony trestního řízení a předmětem toho je i stanovení právní kvalifikace,“ dodala.

Policie původně na síti X uvedla, že muž může být ozbrojený. Byt ale prohlédl pyrotechnik se psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin a nepotvrdilo se, že by se uvnitř nacházely zbraně či výbušniny, napsala policie na webu.

Smetanova ulice je poblíž přehrady. Policie preventivně evakuovala z okolí desítky lidí, týkalo se to i blízké školy. „Studenti byli upozorněni a odcházeli zadním, bezpečným, vchodem ze školy,“ uvedla Sochorová.

