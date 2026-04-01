Řidič v Lučanech srazil dítě na přechodu a zmizel: Hledá ho policie
V Lučanech nad Nisou řeší strážníci vážnou dopravní nehodu. Řidič srazil na přechodu nezletilého chlapce a z místa odjel. Policie teď žádá o pomoc veřejnost.
V pondělí 30. března odpoledne se v Lučanech nad Nisou stala dopravní nehoda, při níž neznámý řidič srazil na přechodu pro chodce nezletilého chlapce. Po střetu sice zastavil, následně ale z místa odjel, aniž by událost nahlásil policii.
Nehoda se odehrála kolem 16.30 hodin poblíž restaurace Fatra ve směru na Jablonec nad Nisou. „Nezletilý chlapec vběhl na tento přechod přímo před projíždějící vozidlo jedoucí ve směru do Jablonce nad Nisou, aniž by se rozhlédl a přesvědčil, zda může bezpečně vozovku přejít. Po následném lehkém střetu s tímto dosud nezjištěným vozem, které řídil neznámý řidič, chlapec upadl na silnici,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Řidič podle policie jel pravděpodobně vozem Volkswagen Golf Combi tmavé barvy, a to druhé nebo třetí generace.
Na místě zastavila také neznámá řidička, která přijela od Jablonce nad Nisou. Její svědectví může být pro vyšetřování klíčové, policie proto žádá, aby se přihlásila. Chlapce z místa odvezl jeho otec do nemocnice v Jablonci nad Nisou. Rozsah zranění ani délka léčby zatím nejsou známé. Rodiče událost oznámili policii ještě téhož dne večer.
Policisté z Jablonce nad Nisou nyní vyzývají jak řidiče, tak svědkyni, aby se přihlásili na lince 158 nebo na telefonním čísle 974 474 254. Zároveň žádají o pomoc i další případné svědky.
Dodám jen to, že s komunistou se bavit nebudu. Tak čest práci, soudruhu!
_______________
Poznámka pod čarou:
kromě urážek a napadání jste nebyl ani schopen odpovědět na položenou otázku. Hlavně, že jste do rádoby odpovědi začlenil Roubala, a veřejně se chlubíte, jak mu chodíte na hrob a zapalujete mu svíčku, protože "on měl koule" a Vy s ním tímto souhlasíte, což zde veřejně přiznáváte. Nevím, zda tušíte, že se tím dopouštíte trestného činu, zřejmě asi netušíte, že internet není tak anonymní, jak si mnozí myslí. Tedy až na Vás, protože slovo MYSLET si budete muset vyhledat ve slovníku. Ale nebojte, toto se Vás, Gottwaldova soukmenovce vůbec, ale vůbec netýká.