Řidič v Lučanech srazil dítě na přechodu a zmizel: Hledá ho policie

Řidič v Lučanech nad Nisou srazil dítě na přechodu a odjel.
Autor: sgr - 
1. dubna 2026
11:03

V Lučanech nad Nisou řeší strážníci vážnou dopravní nehodu. Řidič srazil na přechodu nezletilého chlapce a z místa odjel. Policie teď žádá o pomoc veřejnost.

V pondělí 30. března odpoledne se v Lučanech nad Nisou stala dopravní nehoda, při níž neznámý řidič srazil na přechodu pro chodce nezletilého chlapce. Po střetu sice zastavil, následně ale z místa odjel, aniž by událost nahlásil policii.

Nehoda se odehrála kolem 16.30 hodin poblíž restaurace Fatra ve směru na Jablonec nad Nisou. „Nezletilý chlapec vběhl na tento přechod přímo před projíždějící vozidlo jedoucí ve směru do Jablonce nad Nisou, aniž by se rozhlédl a přesvědčil, zda může bezpečně vozovku přejít. Po následném lehkém střetu s tímto dosud nezjištěným vozem, které řídil neznámý řidič, chlapec upadl na silnici,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Řidič podle policie jel pravděpodobně vozem Volkswagen Golf Combi tmavé barvy, a to druhé nebo třetí generace.

Na místě zastavila také neznámá řidička, která přijela od Jablonce nad Nisou. Její svědectví může být pro vyšetřování klíčové, policie proto žádá, aby se přihlásila. Chlapce z místa odvezl jeho otec do nemocnice v Jablonci nad Nisou. Rozsah zranění ani délka léčby zatím nejsou známé. Rodiče událost oznámili policii ještě téhož dne večer.

Policisté z Jablonce nad Nisou nyní vyzývají jak řidiče, tak svědkyni, aby se přihlásili na lince 158 nebo na telefonním čísle 974 474 254. Zároveň žádají o pomoc i další případné svědky.

Video  Policisté varují před přecházením na červenou, to se vymstilo i tomuto chodci  - Policie SR
Video se připravuje ...

Témata:
dítě, pátrání, nezletilý, chlapec, chodec, svědkyně, přechod pro chodce, řidič ujel, sražení chodce, policie, Volkswagen Golf, Nemocnice Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Liberecký kraj
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Zdeněk Sirový ( 2. dubna 2026 12:22 )

Dodám jen to, že s komunistou se bavit nebudu. Tak čest práci, soudruhu!
_______________
Poznámka pod čarou:
kromě urážek a napadání jste nebyl ani schopen odpovědět na položenou otázku. Hlavně, že jste do rádoby odpovědi začlenil Roubala, a veřejně se chlubíte, jak mu chodíte na hrob a zapalujete mu svíčku, protože "on měl koule" a Vy s ním tímto souhlasíte, což zde veřejně přiznáváte. Nevím, zda tušíte, že se tím dopouštíte trestného činu, zřejmě asi netušíte, že internet není tak anonymní, jak si mnozí myslí. Tedy až na Vás, protože slovo MYSLET si budete muset vyhledat ve slovníku. Ale nebojte, toto se Vás, Gottwaldova soukmenovce vůbec, ale vůbec netýká.

otto ford rouver ( 1. dubna 2026 18:34 )

Ty interpunkce ? 😃 👎

Zdeněk Sirový ( 1. dubna 2026 15:58 )

Je vidět, že si vystačíte zcela sám, X-krát si jste schopen odpovědět sám sobě.
Nicméně - pokud budete ochoten odpovědět i mně, budu rád. A berte ten dotaz jako upřímný a nikoli nějak Vás dehonestující. Jen by mě zajímalo, co si mám představit pod »v náhradách jej připravte být Rodinou o naprosto Vše !«?😲 A to naprosto pomíjím užívání velkých písmen ve větách, o používání interpunkčních znamének po slovech při vložení mezery ani nemluvě.
Nicméně mě zajímá ono "rčení" ve speciálních uvozovkách, děkuji.

Bozena Vildmanova ( 1. dubna 2026 15:19 )

OTTO FORD: Hodně také zaviní nehod právě ti mladí co jezdí teprve 2-3 roky a předvádí se, hlavně před holkama. Žádné soudy! Okamžitě takového až se najde co ujel ZABÍT!!!!

otto ford rouver ( 1. dubna 2026 14:38 )

a Veselé Velikonoce Všem

ale mějte na paměti, že na silnice v ČR - vyjedou VRAZI tedy zdejší senioři čti důchodci, a vůbec se za tohle oslovení nestydím, a učím to i své nezletilé malé Děti aby to vedly na paměti!

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Vzhled Pavla Zedníčka děsí: Zestárl o 30 let
Vzhled Pavla Zedníčka děsí: Zestárl o 30 let
Aha!
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Dáma.cz
Trpíte únavou, migrénami nebo silnou menstruací? Možná vám chybí železo. Jak to poznáte?
Trpíte únavou, migrénami nebo silnou menstruací? Možná vám chybí železo. Jak to poznáte?
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Moje zdraví
Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
e15
Sparta proti Karviné: systém ve vývoji i komplikace u marodů. Dvojitý úder ze standardek
Sparta proti Karviné: systém ve vývoji i komplikace u marodů. Dvojitý úder ze standardek
iSport
Cibulka a Jagelka: Děsí nás, kam jsme se dostali. Hajlující zoufalec a ošklivý zlý chlapeček mají vliv
Cibulka a Jagelka: Děsí nás, kam jsme se dostali. Hajlující zoufalec a ošklivý zlý chlapeček mají vliv
Reflex
Danang: město mostů, digitálních nomádů a buddhistických obřadů
Danang: město mostů, digitálních nomádů a buddhistických obřadů
Lidé a země