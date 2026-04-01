Masakr v Paraguayi: Zpověď táty zavražděného Čecha! Vrah byl synův kamarád
Syna viděl asi před půl rokem, pak mu zmizel v Paraguayi. Teď zjistil, že navždy... Jan Š., otec bestiálně zavražděného litvínovského podnikatele Martina Š. (†50), popsal Blesku, jak se na syna před odstěhováním z Česka nalepili pochybní lidé.
Jak jste se o celé té tragédii dozvěděl?
„Synova snoubenka volala mé dceři a ta nám to dala vědět.“
Víte, co se tam stalo?
„Jsme z toho tak vykulení, že si to neumí nikdo představit! Žena je zdrcená. Volali mi i jeho kamarádi z Paraguaye, že chtějí kontakty. Co to je za kamarády, když nemají kontakt?! Ale detaily o vraždě syna máme jen z médií.“
Co tam Martin vlastně dělal?
„Koupil si tam pozemek, kde měl domeček. Asi tam už chtěl zůstat. Byli tam na zkoušku, a že když to do léta dokončí, tak tam zůstanou. A byl tam s nimi ještě ten, co ho zabil.“
Jaký měli s vrahem vztah?
Syn měl v poslední době kamarády, no, radši mlčet... Ten vrah k nim přijel a začal stavět vedle domek. Ale už mu docházely peníze, tak jednoho včera přišel a jeho snoubenku zamkl v koupelně a syna...“ (odmlčí se)
Zavraždil ho kvůli penězům?
„Snoubenka říkala, že vrahovi došly prachy. Martin byl takový blbec, že ho ještě nechal u sebe bydlet, párkrát tam i přespal!“
Vy vraha znáte?
„V životě jsem ho neviděl! Ale tušil jsem, že syna do něčeho vandruje. Ukončil vztah se dvěma kamarády, za které bych dal ruku do ohně, a začala se na něj lepit různá hovada! On měl dobré srdíčko, ale byl až moc důvěřivý.“
Znali se tady z Litvínova?
„To nevím jistě, původně tam s ním měl jet jiný kamarád, nakonec to ale vzdal. Z Litvínova jich ale bylo více, mají tam skupinu už asi tři měsíce.“
Proč tam jeli?
„Syn mi říkal – Jižní Amerika, tati, to bude veget! Já namítal – mysli trochu, máš maturitu. On si to ale představoval jako Hurvínek válku. Tyhle nápady měl ze sítí, jako je ten TikTok. Chtěl zažít dobrodružství. (nešťastně) Možná byl zmanipulovaný tím klukem, možná chtěl udělat radost snoubence...“
Jaká je?
„Taková hodná holka. Poprvé s ním byla u moře, v Riu de Janeiro na karnevalu, byla z toho v sedmém nebi a dívala se na něj jako na andílka. Dospělá ženská by tam s ním nejela, téhle bylo ani ne dvaadvacet, když se poznali...“
Na jak dlouho tam jeli?
„Tvrdil, že na rok, ale prodal tady byt, všeho se vzdal, odešel z práce. Takže jsem příliš nevěřil, že se vrátí, ale nám nic neřekl.“
Chtěli tam založit pivovar?
„O tom vážně pochybuji...“
Jaký byl Martin předtím?
„Pálilo mu to, byl technik na petrolce, měl spoustu peněz, byl za vodou. Byl už rozvedený a měl děti.“
Měli problémy s drogami?
„On ne. A ta holka ani alkohol nepila, nekouřila, byla v pohodě. Ale ten vrah byl zřejmě zfetovaný, to říkala i synova snoubenka.“
Budete usilovat o převoz těla?
„Zpopelní ho tam.“
Ozval se vám někdo z ministerstva?
„Ne, tři dny a žádná zpráva z oficiálních míst. Trochu se bojím, že ještě můžou přijít zprávy, ze kterých si sedneme na zadek, protože víme vlastně houby. Dělal tam něco, čím se moc nechlubil.“
Původní podezření je potvrzeno
Už pár hodin po zahájení vyšetřování brutální vraždy Martina Š. (†50) v Paraguayi vrchní vyšetřovatel Rodolfo Colmán významně nadhodil: „Chystáme se znovu prohledat dům, zda v něm najdeme to, co si myslím, že v něm bude.“ Místní novináři tomu rozuměli tak, že naznačuje možnou úlohu drog. Záhy se potvrdilo, že nemluvil jen tak do větru a Jan A. (†39) se skutečně sekerou oháněl v drogovém rauši. „Partnerka oběti nám řekla, že vrah byl v daný večer pod vlivem marihuany a kokainu,“ potvrdila policie s odvoláním na svědectví mladičké Jaroslavy F. (23).
Hádka o peníze
Ohledně motivu hrdelního zločinu jsou si vyšetřovatelé jisti, že šlo o peníze. „Našli jsme přepis konverzací vedených v češtině,“ sdělil médiím Colmán. „Jan A. si společníkovi stěžoval na ukončení jeho povolení k pobytu. Žádal po něm také peníze, které Martin Š. aktuálně spravoval,“ dodal. Češi podle tamních médií chtěli v oblasti pěstovat sóju, chovat drůbež a také stavět – pivovar a komunitu pro krajany. Jeden z domů byl dokonce rozestavěný pro Jana A., protože ale zatím neměl střechu, vrah bydlel u nich...
Vraždu Čecha v Paraguayi spáchal zase jen Čech - Jan A. Tak to klidně mohli zůstat doma.