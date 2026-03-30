Brutální vražda táty v Banské Bystrici: Syn útočil sekerou! Sousedé popsali chaos a křik

Muž zavraždil otce sekerou, útoku předcházely dlouhodobé spory.
Policie zasahující u vraždy otce v Banské Bystrici
Autor: sgr - 
30. března 2026
11:30

V Banské Bystrici měl koncem března syn zavraždit svého otce sekerou. Muž na místě zemřel, sousedé popsali křik a chaos v domě a policie podezřelého obvinila z vraždy, zároveň podala návrh na jeho vzetí do vazby.

K útoku došlo ve středu 25. března v odpoledních hodinách v bytovém domě, kde žije několik rodin. Podle informací slovenské televize TV JOJ měl muž (27) napadnout svého otce (†51) sekerou a způsobit mu zranění, kterým napadený na místě podlehl.

Policie v sobotu potvrdila posun ve vyšetřování. „Krajský vyšetřovatel obvinil sedmadvacetiletého muže z obzvláště závažného zločinu vraždy,“ uvedla banskobystrická krajská policie s tím, že zároveň zpracovala podnět na návrh na jeho vazební stíhání.

Událost vyvolala mezi obyvateli domu velké zděšení. Lidé popisují chvíle plné křiku a zmatku, zvuky se rozléhaly chodbami. Jedna ze sousedek uvedla, že ji hluk přinutil vyjít z bytu. „Slyšela jsem křik, ale nic jsem neviděla. Pak přijely sanitky,“ popsala. Další svědci naznačují, že vztahy v rodině nebyly dlouhodobě bez problémů. „S ním byly problémy, sem chodili policisté,“ řekl o obviněném jeden ze sousedů.

Napadený muž byl v invalidním důchodu. Okolnosti útoku i motiv nyní dál prověřují kriminalisté.

vraždabanská bystricaobviněníhádkyotec a synsporySlovenskoútok sekerousekera
