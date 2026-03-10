Opilec šel na policisty se sekerou a dýkou! Zkrotil ho až elektrický paralyzér

Autor: ČTK - 
10. března 2026
17:27

Pomocí elektrického paralyzéru museli policisté na Šumpersku zneškodnit agresivního muže, který proti nim šel se sekerou a s dýkou v ruce. Muž, který nejprve sekerou ničil vybavení domu, na výzvy přivolaných policistů nereagoval. Po použití taseru přivolali policisté záchrannou službu, muž nakonec skončil na policejní služebně. Ze zásahu policie sdílela video na sociálních sítích.

Byl obviněn z nebezpečného vyhrožování a z vydírání ve stadiu pokusu, sdělila ČTK mluvčí policie Miluše Zajícová. Podobný případ se stal před dvěma lety v Přerově, tehdy policisté agresivního muže se sekerou postřelili do nohy.

U incidentu zasahovaly policejní hlídky minulý týden. Přivoláni byli k agresivnímu muži, který se sekerou v ruce ničil vybavení rodinného domu v obci na Šumpersku. Podle oznamovatelky byl pod vlivem alkoholu. „Žena uvedla, že za svým příbuzným přišla do místa jeho trvalého bydliště, aby spolu probrali a řešili vzájemné rodinné spory a s tím související další neshody. Sdělila, že poté, co za ním přišla na dvůr domu, šel proti ní se sekerou v ruce, kterou držel nad hlavou,“ uvedla mluvčí.

Policisté muže zastihli na dvoře, kdy si vzal do jedné ruky sekeru a do druhé dýku. „Pomalu se rozešel proti hlídce, která na to zareagovala výzvou, aby od svého jednání upustil a zbraně odložil. Výzvy se opakovaly několikrát, ale bezvýsledně. Dotyčný na ně nereagoval a pomalu se k hlídce dál přibližoval,“ popsala mluvčí. Policisté proto použili taser a muže poté zadrželi. Zdravotní stav zasaženého muže zkontrolovali záchranáři, policisté mu naměřili 1,35 promile. Za oba trestné činy mu hrozí až osm let vězení, dodala mluvčí.

Podobný případ řešili policisté v červenci 2024 v zahrádkářské kolonii v místní části Přerova Lověšicích. Policista zde nakonec muže, který ohrožoval okolí a následně i hlídku sekerou, postřelil do nohy. Zákrok vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, která případ odložila s tím, že policista nespáchal trestný čin.

