Syn na Slovensku zavraždil otce sekerou: Z domu se ozýval křik
Ve slovenském městě Banská Bystrica došlo k tragické události. Mladý muž zaútočil na svého otce sekerou. Napadený zraněním na místě podlehl. Kriminalisté vyšetřují okolnosti.
Ve středu 25. března došlo ve slovenském městě Banská Bystrica k brutální vraždě. Muž (27) měl sekyrou napadnout svého otce (†51). Oběť krátce po třetí hodině odpoledne utrpěla vážná poranění v oblasti krku. Celý násilný incident se měl odehrát v domě zesnulého a z budovy se při přepadení ozýval hlasitý křik.
Přes okamžitý příjezd záchranných složek se už nepodařilo zraněného muže zachránit. Soused pro TV JOJ uvedl, že s mladíkem byly už v minulosti problémy. Údajně policie dům navštěvovala opakovaně. Otec byl zároveň invalidní důchodce.
„Podezřelý z trestného činu vraždy byl omezený na osobní svobodě. Případ si převzal krajský vyšetřovatel,“ uvedla policie na sociálních sítích. Doplnila, že na místě aktuálně probíhají prvotní procesní úkony a o budoucím vývoji bude informovat.
