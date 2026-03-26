Syn na Slovensku zavraždil otce sekerou: Z domu se ozýval křik

Policie zasahující u vraždy otce v Banské Bystrici
26. března 2026
14:43

Ve slovenském městě Banská Bystrica došlo k tragické události. Mladý muž zaútočil na svého otce sekerou. Napadený zraněním na místě podlehl. Kriminalisté vyšetřují okolnosti.

Ve středu 25. března došlo ve slovenském městě Banská Bystrica k brutální vraždě. Muž (27) měl sekyrou napadnout svého otce (†51). Oběť krátce po třetí hodině odpoledne utrpěla vážná poranění v oblasti krku. Celý násilný incident se měl odehrát v domě zesnulého a z budovy se při přepadení ozýval hlasitý křik.

Přes okamžitý příjezd záchranných složek se už nepodařilo zraněného muže zachránit. Soused pro TV JOJ uvedl, že s mladíkem byly už v minulosti problémy. Údajně policie dům navštěvovala opakovaně. Otec byl zároveň invalidní důchodce.

„Podezřelý z trestného činu vraždy byl omezený na osobní svobodě. Případ si převzal krajský vyšetřovatel,“ uvedla policie na sociálních sítích. Doplnila, že na místě aktuálně probíhají prvotní procesní úkony a o budoucím vývoji bude informovat.

Anička Slováčková (†29): Poslední rozhovor jejího života!
Anička Slováčková (†29): Poslední rozhovor jejího života!
Aha!
Nehty jako kraslice: Na Velikonoce vsaďte na hravost i pastelovou manikúru
Nehty jako kraslice: Na Velikonoce vsaďte na hravost i pastelovou manikúru
Dáma.cz
Tablet jako digitální chůva? Průzkum odhalil, kolik času tráví české děti u obrazovek. Čísla vás překvapí
Tablet jako digitální chůva? Průzkum odhalil, kolik času tráví české děti u obrazovek. Čísla vás překvapí
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas 2026: Aktuální výše a pravidla
Koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas 2026: Aktuální výše a pravidla
e15
Fotbalový skandál ONLINE: Čtyři obvinění jdou do vazby. Primátor Karviné se ohradil
Fotbalový skandál ONLINE: Čtyři obvinění jdou do vazby. Primátor Karviné se ohradil
iSport
Ropný šok opět na scéně? Drasticky zdražující paliva oživují černé scénáře ze 70. let minulého století
Ropný šok opět na scéně? Drasticky zdražující paliva oživují černé scénáře ze 70. let minulého století
Reflex
Tip na výlet: Za vátými písky, které na Hodonínsku paradoxně zachránili vojáci
Tip na výlet: Za vátými písky, které na Hodonínsku paradoxně zachránili vojáci
Lidé a země