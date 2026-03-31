Motiv krvavé tragédie v Paraguayi: Stavba pivovaru a spory v podnikání?!
V jihoamerické Paraguayi byl brutálně zavražděn český podnikatel Martin Š. (†50). O život ho po noční hádce připravil jeho krajan a obchodní společník Jan A. (†30). Z místa činu se pak pokusil ujet, ale když ho obklíčili policisté, zastřelil se! Co vedlo ke krvavému mordu?
Oba byznysmeni spolu přitom měli velké plány. V Paraguayi sdíleli nejen společný pozemek a dům, ale chystali se zde vybudovat i vlastní pivovar. Osudná noc však odhalila hluboké rozpory mezi údajnými parťáky.
Trojice, kterou doplňovala Martinova mladičká partnerka Jaroslava F. (23), nejprve v domě v Caraguatá nedaleko města Carmen del Paraná společně popíjela. Zábava se ale vprostřed noci zvrhla v hádku. Situace se po chvíli naoko uklidnila a starší z podnikatelů odešel s partnerkou do ložnice spát. Rozhodnutí se mu stalo životní chybou...
Motivem spory v podnikání?
Co přesně vedlo mladšího společníka k tak brutální vraždě, paraguayská policie nadále intenzivně vyšetřuje. „Zřejmě šlo o podnikání. Tělo jsme převezli k pitvě do nemocnice v Carmen. Chystáme se znovu prohledat dům, zda v něm najdeme to, co si myslíme, že je v něm schované,“ naznačil vyšetřovatel na možnou přítomnost drog.
Dvojice mužů se do Jižní Ameriky přistěhovala kvůli byznysu údajně asi před osmi měsíci, podle dostupných zdrojů měli v plánu na místě vybudovat typicky český podnik – pivovar. Ve hře ale byly také zemědělství a reality. „Měli v plánu koupit velký pozemek, postavit na něm domy a ty prodávat,“ objasnil prokurátor. Spory obou Čechů měly trvat již delší čas...
Noční útok
„V brzkých ranních hodinách zhasla všechna světla, byl vypnut bezpečnostní i kamerový systém. To zřejmě Martina Š. probudilo. Když otevřel dveře své ložnice, už na něj čekal připravený Jan A. a zaútočil,“ popsal místní prokurátor Rodolfo Colmán. Rvačka se přesunula do obývacího pokoje a ruch probudil také Jaroslavu, jíž mladík přikázal: „Zamkni se v koupelně a nevylézej!“ Pod pohrůžkami ji nakonec v hrůze držel hned několik hodin!
Kaluž krve
Když asi půldruhé hodiny před polednem vyděšená žena nabyla dojmu, že je násilník pryč, konečně vyšla ven. A ihned se jí naskytl pohled jako z hororu! Její partner ležel na zemi bez známek života a v obrovské kaluži krve! „Tělo jsme nalezli v koupelně jednoho z nepoužívaných pokojů. Na podlaze byla dlouhá skvrna od krve, pachatel tělo očividně táhl. Oběť měla hlubokou řeznou ránu na levé straně krku a zemřela na masivní ztrátu krve,“ popsal Colmán.
Tamní média uvádějí, že útočník použil nůž anebo sekeru, každopádně oběti podřízl hrdlo ranou v délce 12 centimetrů! Vražednou zbraň ale policie zatím nepotvrdila. „Pachatel měl u sebe vše potřebné pro velmi násilnou akci proti ostatním i sobě samotnému,“ sdělil pouze vyšetřovatel.
Volání přes ČR
Jaroslava v šoku utekla. Jelikož neuměla ani slovo španělsky, musela záchranu zorganizovat neuvěřitelným způsobem – přes mezinárodní telefonát s příbuznými v Česku, kteří následně zalarmovali paraguayské strážníky. „Policie dorazila na základě volání o pomoc, které jsme původně považovali za domácí násilí,“ líčil dál prokurátor místním novinářům a televizím.
Na místo dokonce dovezli z města jednu osobu, co byla schopná dorozumět se česky. „Majitelka s námi za žádnou cenu nechtěla vstoupit do domu. Až tehdy jsme vytušili, že se tam událo něco hodně ošklivého...“ doplnil Colmán. „Až si s ní prostřednictvím tlumočníka promluvíme důkladněji, získáme mnohem jasnější obraz o tom, co si myslíme, že se stalo.“
Útěk do buše a... Zoufalá sebevražda
Zhruba 30letý vrah Jan A. se z místa činu pokusil ujet v červeném pick-upu Fiat Toro, který údajně patřil jeho oběti. Sešlápl plyn a vydal se do buše, kde ale po pár stech metrů uvázl. „Pokračoval tedy pěšky,“ sdělili policisté, kteří po poledni svolali na místo všechny dostupné jednotky k pročesávání terénu. „Při tom se pachatel zřejmě cítil zahnán do úzkých a tváří v tvář jednomu z našich agentů si v poli vložil do úst zbraň a spáchal sebevraždu,“ popsal policejní komisař Hilario Godoy Mantofill.
Podle dostupných záběrů šlo nejspíš o opakovací kulovnici Rossi Puma ráže 44, která je v těchto končinách velmi populární a rozšířená. „Neutekl daleko, zabil se tak kilometr a půl od vily,“ sdělil Mantofill.
