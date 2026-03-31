Zfetovaný Jan v Paraguayi zabil krajana Martina: Krutý útok sekerou!

Vražda Čecha v Paraguayi,
Český podnikatel Martin Š.
Zavražděný Martin Š. s přítelkyní Jaroslavou F.
Podnikatele Martina našli v tratolišti.
Autor: Natália Kudrnová 
31. března 2026
14:53

Detaily brutální vraždy českého podnikatele v Paraguayi nabývají ostřejších obrysů. Vyšetřovatelé potvrdili, že zabiják Jan A. (†30) vraždil v drogovém rauši! Svého o dvacet let staršího parťáka Martina Š. (†50) měl zabít sekerou.

Pro vyšetřovatele vraždy, k níž došlo po noční hádce mezi českými byznysmeny, je naprosto klíčová výpověď mladičké Jaroslavy F. (23), partnerky zavražděného podnikatele. S pomocí tlumočníka si policie potvrdila podezření, které hned první den vyjádřil vrchní vyšetřovatel Rodolfo Colmán. „Čekáme na domovní prohlídku a chystáme se znovu prohledat dům, zda v něm najdeme to, co si myslím, že je v něm schované,“ naznačil přítomnost drog. A měl pravdu.

„Partnerka nám řekla, že vrah byl v daný večer pod vlivem marihuany a kokainu,“ potvrdila policie, která kromě drog našla na místě činu také mačetu a menši sekeru. Nyní Colmán zvažuje zabavit Jaroslavě mobilní telefon, aby na základě dat definitivně vyloučil, že by s hrůzným činem mohla mít cokoliv společného.

Hádka o prachy

Vyšetřovatelé pak byli schopni částečně potvrdit také hypotézu samotného motivu, tedy hádky o peníze. „Našli jsme přepis konverzací vedených v češtině,“ sdělil médiím Colmán. „Jan A. si svému byznysovému partnerovi Martinu Š. stěžoval na ukončení jeho povolení k pobytu. Žádal po něm také peníze, které padesátník aktuálně spravoval,“ dodal.

Velkolepý byznys?

Dvojice přitom v Jižní Americe sdílela velkolepý sen. Společně zakoupili třicet hektarů půdy, kde plánovali pěstovat sóju, chovat drůbež a stavět nemovitosti. Cílem bylo vybudovat uprostřed Paraguaye fungující krajanskou komunitu a nabízet domy dalším Čechům.

Martin měl jeden z domů postavit i pro Jana. Ten ale zatím neměl ani střechu, a tak vrah dočasně bydlel pod jednou střechou se svou obětí a její přítelkyní. Sdílení společného prostoru se nakonec stalo staršímu z mužů osudným.

Vražedná zbraň? Sekera!

Co by mělo být nyní jisté, je samotná vražedná zbraň. „Podle popisu partnerky oběti měl útočník při zahájení potyčky v ruce sekeru. Tu se pak snažil očistit,“ vysvětlil Colmán. „Martin Š. byl zavražděn sečnou ranou v oblasti krku na levé straně. Došlo k přetnutí velkých cév, zemřel na masivní krvácení a hypovolemický šok. V domě byly stopy zápasu, krev na stěnách i závěsech,“ popsal. „Při pitvě jsme nenašli žádné střelné poranění, jen tu ránu na krku a hematom na břiše. Ten byl způsoben tupým úderem, pravděpodobně topůrkem nebo zadní částí sekery – je to čtvercový otisk o velikosti asi 5 cm,“ uzavřel kriminalista.

