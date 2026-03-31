Muž donutil manželku k sexu s více než 120 muži: Přitom jí hrozil smrtí

31. března 2026
16:08

Muž ve Švédsku nutil svou ženu k sexu s více než 120 muži! Chtěl, aby nahrávala sexuální obsah na internet a užívala návykové látky. Za účelem vlastního obohacení jí vyhrožoval smrtí a využíval její drogové závislosti. Dokonce se ji sám pokusil znásilnit a několikrát se mu to podařilo. Koncem října minulého roku ho zatkla policie, nyní je ve vazbě a čeká na soudní řízení.

Muž (62) ze švédského města Härnösand nutil vlastní ženu k sexu s více než 120 muži! Údajně se mělo jednat o mnohem vyšší číslo a klienti se opakovaně měli vracet. Dlouhé tři roky, od srpna 2022, manželku muž využíval k osobnímu obohacení a nutil ji k prostituci. Zařizoval reklamy i schůzky a udržoval ženu v neustálém strachu, aby spolupracovala.

Přinutil ji k nahrávání sexuálního obsahu na internet, aby získal více klientů. Sledoval ji přes bezpečnostní kamery v bytě a měl ji plně pod kontrolou, uvedl německý deník Bild. Muž se sám přezdíval jako „Monstrum“ a měl patřit k motorkářské skupině Hells Angels.

V říjnu minulého roku ho policie zatkla a obvinila z kuplířství, znásilnění, využívání drogové závislosti ženy a zprostředkovávání omamných látek. Udat na policii ho měla zneužívaná manželka.

Muž je od října 2025 ve vazbě a čeká na soudní řízení, které by mělo započít letos v dubnu. Ve Švédsku je prostituce nelegální, a proto trest hrozí i zákazníkům. Policie jich zatím identifikovala 120 napříč celým Švédskem, informoval server New Vision.

drogyznásilněníprostitucesexuální zneužíváníkuplířstvívyhrožovánísexuální obtěžovánínelegálnímanipulacenásilí na ženáchomamné látkysexuální obsahpoliciesexŠvédskoInternetdrogová závislostsoudní řízení
