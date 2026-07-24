Při pádu vrtulníku v Náměšti zemřela vojačka: Podrobnosti o stavu zraněných!

Na základně v Náměšti se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky, jeden člověk zemřel
Na základně v Náměšti se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky, jeden člověk zemřel
Na základně v Náměšti se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky, jeden člověk zemřel
Jaromír Zůna, ministr obrany, politik
Petr Tománek, velitel vzdušných sil AČR
Aktualizováno -
24. července 2026
10:00
Autor: ČTK, Kamil Morávek - 
23. července 2026
12:56

Vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě se 23. července po poledni zřítil na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Vojačka pád nepřežila, čtyři vojáci byli zraněni, uvedla armáda na síti X. Jsou ve stabilizovaném stavu. Pád nastal během přistání asi 50 metrů nad zemí při návratu z rutinního výcvikového letu, řekl novinářům velitel základny Petr Slíva. 

Do Náměště zamířil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) i velitel vzdušných sil Petr Tománek. Do ukončení vyšetřování nehody pozastavila armáda provoz všech vrtulníků systému H-1. Jde o americké vrtulníky Venom a Viper.

Záchranáři ošetřili sedm lidí, tři z nich se se nadýchali kouře. Uvedl to mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček. Obětí nehody armádního vrtulníku byla příslušnice 22. základny základny v Náměšti nad Oslavou, řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.

Prezident vyjádřil soustrast rodině a kolegům vojákyně, která zemřela při nehodě vrtulníku v Náměšti. Důvěřuje armádě, že příčinu důkladně vyšetří. Bell Textron, výrobce vrtulníků Venom, je připraven poskytnout armádě i vyšetřujícím orgánům součinnost při objasňování nehody vrtulníku v Náměšti.

„Zasáhla mě zpráva o pádu armádního vrtulníku. Myslím na vojáky, kteří plnili své povinnosti. Zraněným přeji co nejrychlejší uzdravení. Rodině a blízkým vojáka, který při této tragické nehodě přišel o život, vyjadřuji upřímnou soustrast. Čest jeho památce,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na síti X. Soustrast vyjádřili také Zůna a ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).

 

Video se připravuje ...
Na základně v Náměšti se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky, jeden člověk zemřel
Zdroj: Aktu.cz

Podrobnosti o stavu zraněných

Záchranáři přepravili tři lidi se středně těžkými zraněními do nemocnic v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě. Tři pacienty po nadýchání kouřem transportovali do nemocnice v Třebíči. Po 14:00 mluvčí uvedl, že záchranáři zásah ukončili. „Vojáci zranění při včerejší nehodě vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jsou při vědomí, jejich zdravotní stav je stabilizovaný a nejsou v bezprostředním ohrožení života,“ uvedla v pátek armáda na síti X. Jejich rodinám prý poskytují veškerou potřebnou pomoc.

Vrtulník se zřítil v areálu letiště. Pád nastal během přistání asi 50 metrů nad zemí při návratu z rutinního výcvikového letu, řekl novinářům velitel základny Petr Slíva. Oznámení o události dostala policie ve 12:11, informovala mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Podle fotografa ČTK armáda před místo nehody rozestavěla armádní vozy, aby na něj nebylo vidět. 

Armáda uvedla, že bližší informace k nehodě zveřejní, až to situace umožní. „Respektujeme průběh vyšetřování i potřebu poskytnout prostor odborným orgánům, aby mohly zjistit všechny skutečnosti vedoucí k této události. Do doby ukončení šetření proto nebudeme zveřejňovat bližší informace ani spekulovat o možných příčinách,“ stojí v armádním prohlášení.

Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pocházejí, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO).

Na základně v Náměšti se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky, jeden člověk zemřel
Na základně v Náměšti se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky, jeden člověk zemřel
Na základně v Náměšti se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky, jeden člověk zemřel
Jaromír Zůna, ministr obrany, politik
Petr Tománek, velitel vzdušných sil AČR

Témata:
smrtokres Třebíčletecká nehodavrtulníkNáměšť nad Oslavou
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Matěj Konrad ( 24. července 2026 09:40 )

Hofliger je..nejsprostější slovo!Stačí se podivat kolik tu má smáznuto příspěvku!A ty budeš take dobre jelito když se zastáváš nemocneho psychopata.
Který si tu leči sve mindráky.Prostě Hofliger je zlo a jako zlo dopadne!Tečka.

Ford FSTOPADESAT ( 24. července 2026 09:06 )

jelikož termín/název vojač a vojačka - Český Jazyk - nepopisuje. 👎

Ford FSTOPADESAT ( 24. července 2026 09:03 )

Blesku ! Jak to tam máte s Lingvistikou ? 😕

Jedná se o Bohužel úmrtí + prac. úraz VOJÁKYNĚ/ příslušnice Armády (což by bylo správně) na rozdíl od vojačky co má natáčky (nespisovně, nesprávně) !

Jack Django ( 24. července 2026 07:20 )

Petr Hoflinger: přesně tak!

Jack Django ( 24. července 2026 07:19 )

To i tuhle nehodu použijete k očerňování? Zdejší koblihářská lůza a spol. se neštítí ničeho.
Tahle země směřuje po hlavě do prd**e a vy tomu pomáháte.
Tak aby jste si to uvědomili včas, než se zase bude povinně učit ruština.
Ale jak tak koukám možná by se to i líbilo co?

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Tajná veselka Sandevy s Prachařem: Kde si řekli ANO?
Tajná veselka Sandevy s Prachařem: Kde si řekli ANO?
Aha!
Pozor na letní pohyb: Proč vás po prvním výšlapu začnou bolet klouby a co s tím?
Pozor na letní pohyb: Proč vás po prvním výšlapu začnou bolet klouby a co s tím?
Dáma
Nástrahy léta: Trampolína jako rizikový sport
Nástrahy léta: Trampolína jako rizikový sport
Maminka
Čeho se bojíš? A dalších 21 otázek, na které se zeptejte na rande
Čeho se bojíš? A dalších 21 otázek, na které se zeptejte na rande
Ženy
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
https://mojezdravi.zeny.cz/
Škoda přepisuje výsledky koncernu. Zatímco Volkswagen padá, česká značka dál trhá rekordy
Škoda přepisuje výsledky koncernu. Zatímco Volkswagen padá, česká značka dál trhá rekordy
e15
Proč se mistr světa Cucurella nenechá ostříhat? Dlouhé vlasy má kvůli synovi
Proč se mistr světa Cucurella nenechá ostříhat? Dlouhé vlasy má kvůli synovi
iSport
Kázal vodu, pil víno. Politické pokrytectví srazilo jednoho z nejmocnějších Němců
Kázal vodu, pil víno. Politické pokrytectví srazilo jednoho z nejmocnějších Němců
Reflex
Bu bu bu! Hlášení v italských vlacích vás možná vyděsí. Máte se bát?
Bu bu bu! Hlášení v italských vlacích vás možná vyděsí. Máte se bát?
Lidé a země