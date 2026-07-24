Při pádu vrtulníku v Náměšti zemřela vojačka: Podrobnosti o stavu zraněných!
Vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě se 23. července po poledni zřítil na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Vojačka pád nepřežila, čtyři vojáci byli zraněni, uvedla armáda na síti X. Jsou ve stabilizovaném stavu. Pád nastal během přistání asi 50 metrů nad zemí při návratu z rutinního výcvikového letu, řekl novinářům velitel základny Petr Slíva.
Do Náměště zamířil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) i velitel vzdušných sil Petr Tománek. Do ukončení vyšetřování nehody pozastavila armáda provoz všech vrtulníků systému H-1. Jde o americké vrtulníky Venom a Viper.
Záchranáři ošetřili sedm lidí, tři z nich se se nadýchali kouře. Uvedl to mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček. Obětí nehody armádního vrtulníku byla příslušnice 22. základny základny v Náměšti nad Oslavou, řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
Prezident vyjádřil soustrast rodině a kolegům vojákyně, která zemřela při nehodě vrtulníku v Náměšti. Důvěřuje armádě, že příčinu důkladně vyšetří. Bell Textron, výrobce vrtulníků Venom, je připraven poskytnout armádě i vyšetřujícím orgánům součinnost při objasňování nehody vrtulníku v Náměšti.
„Zasáhla mě zpráva o pádu armádního vrtulníku. Myslím na vojáky, kteří plnili své povinnosti. Zraněným přeji co nejrychlejší uzdravení. Rodině a blízkým vojáka, který při této tragické nehodě přišel o život, vyjadřuji upřímnou soustrast. Čest jeho památce,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na síti X. Soustrast vyjádřili také Zůna a ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Podrobnosti o stavu zraněných
Záchranáři přepravili tři lidi se středně těžkými zraněními do nemocnic v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě. Tři pacienty po nadýchání kouřem transportovali do nemocnice v Třebíči. Po 14:00 mluvčí uvedl, že záchranáři zásah ukončili. „Vojáci zranění při včerejší nehodě vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jsou při vědomí, jejich zdravotní stav je stabilizovaný a nejsou v bezprostředním ohrožení života,“ uvedla v pátek armáda na síti X. Jejich rodinám prý poskytují veškerou potřebnou pomoc.
Vrtulník se zřítil v areálu letiště. Pád nastal během přistání asi 50 metrů nad zemí při návratu z rutinního výcvikového letu, řekl novinářům velitel základny Petr Slíva. Oznámení o události dostala policie ve 12:11, informovala mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Podle fotografa ČTK armáda před místo nehody rozestavěla armádní vozy, aby na něj nebylo vidět.
Armáda uvedla, že bližší informace k nehodě zveřejní, až to situace umožní. „Respektujeme průběh vyšetřování i potřebu poskytnout prostor odborným orgánům, aby mohly zjistit všechny skutečnosti vedoucí k této události. Do doby ukončení šetření proto nebudeme zveřejňovat bližší informace ani spekulovat o možných příčinách,“ stojí v armádním prohlášení.
Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pocházejí, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO).
Hofliger je..nejsprostější slovo!Stačí se podivat kolik tu má smáznuto příspěvku!A ty budeš take dobre jelito když se zastáváš nemocneho psychopata.
Který si tu leči sve mindráky.Prostě Hofliger je zlo a jako zlo dopadne!Tečka.