Smutný konec pátrání: V Dalešické přehradě našli tělo policejního potápěče

Autor: ČTK - 
24. února 2026
14:20

Záchranáři v úterý odpoledne ukončili pátrání po policejním potápěči, jenž se během výcviku v Dalešické přehradě nevynořil. Tělo kolegy objevili v hloubce přibližně 20 metrů. Policie vyjádřila soustrast rodině.

V Dalešické přehradě u Kramolína na Třebíčsku našli záchranáři dnes odpoledne tělo policejního potápěče. Hledali ho od pondělí, když se při výcviku nevynořil. Dnes pátrání pod hladinou pokračovalo. Pomáhali s ním hasiči i vodní nebo bánští záchranáři. Policie o výsledku hledání informovala na síti X.

„Bohužel se potvrdily původní domněnky a tělo našeho kolegy jsme nalezli v hloubce cca 20 metrů bez známek života. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast a jsme připraveni udělat vše, co bude v našich silách, abychom jednak zjistili příčiny této tragédie, ale také pomohli rodině,“ uvedla policie.

Podle Petra Koutného, ředitele služby pořádkové policie policejního prezidia, se v pondělí tři členové policejního odboru speciálních potápěčských činností a výcviku nedaleko kramolínského přístaviště účastnili běžného výcviku. Jeden z nich se podle jeho informací potápěl sám. O tom, co se mu mohlo pod vodou stát, nechtěl spekulovat. Zmínil možné zdravotní komplikace nebo selhání techniky.

Hledání potápěče začalo v pondělí po 13:00. Kromě policie se do hledání zapojili i krajští hasiči a další odborníci. K dispozici měli podvodní drony a sonary. Připravená byla také přetlaková komora, která slouží k dekompresi potápěčů po zásazích pod vodou. Pátrání komplikovala hloubka přehrady, teplota vody i malá viditelnost a členitost dna, které se navíc od břehů prudce svažuje.

Výstavba Dalešické přehrady na řece Jihlavě začala jihovýchodně od Třebíče v roce 1970, budovala se jako zásobárna technologické vody pro dukovanskou jadernou elektrárnu. Pojme až 127 milionů metrů krychlových vody, místy je hluboká přes 85 metrů. Funguje na ní přečerpávací elektrárna, jejíž provoz byl kvůli pátrání zastaven.

