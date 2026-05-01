Katastrofická nehoda malého letounu: Zahynuli všichni na palubě!

Cessna 421C - Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK 
1. května 2026
16:13

V americkém státě Texas se ve čtvrtek v noci (pátek ráno SELČ) zřítil malý letoun. Nehodu nepřežilo všech pět lidí na palubě. S odkazem na místní úřady o tom píše agentura AP.

Letoun typu Cessna 421C havaroval ve městě Wimberley, které se nachází zhruba 64 kilometrů jihovýchodně od Austinu, uvedl na facebooku soudce okresu Hays Ruben Becerra. Jména pěti obětí nezveřejnil s tím, že nejprve musejí být informovány jejich rodiny.

Podle Becerry se letoun zřítil kolem 23:00 místního času (06:00 SELČ) při vysoké rychlosti. Další letadlo v oblasti mezitím bezpečně přistálo u San Antonia, dodal. Leteckou havárii bude vyšetřovat americký Federální úřad pro letectví (FAA) a Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB).

