Letadlo narazilo do hangáru: Dva mrtví a několik zraněných

Autor: Andrea Vídeňská - 
29. dubna 2026
18:55

Krátce před přistáním na letišti Parafield v Jižní Austrálii malé letadlo náhle ztratilo kontrolu, prudce kleslo a v plné rychlosti narazilo do letištního hangáru. Následoval mohutný požár, který během okamžiku zachvátil budovu a vyvalil do okolí hustý černý kouř viditelný na kilometry daleko. Tragická nehoda si vyžádala dva mrtvé a několik zraněných.

Lehké čtyřmístné letadlo typu DA42 se při pokusu o přistání náhle vymklo kontrole a v děsivém pádu zamířilo přímo k zemi. Během několika vteřin zmizelo za budovou a vzápětí se ozvala ohlušující rána. Letadlo prorazilo střechu hangáru, kde se vznítilo letecké palivo, což okamžitě odstartovalo ničivý požár. Plameny navíc vyřadily z provozu hasicí systém, takže oheň se rychle rozšířil po celé budově.

Evakuace okolí

„Nejdřív bylo slyšet, jak letadlo divně mění zvuk a snaží se to vyrovnat, pak ale najednou spadlo dolů a během chvilky přišla velká rána,“ cituje svědka Joshuu Lee Swannella deník The Sun. Na místo okamžitě vyjely záchranné složky. Celkem 11 lidí, kteří byli v době nehody v hangáru, utrpělo popáleniny. Mezi zraněnými bylo i mnoho studentů pilotního výcviku. Při nehodě zemřel pilot a jeden pasažér.

Okolí muselo být evakuováno a úřady vyzvaly veřejnost, aby se oblasti vyhnula. Místní obyvatelé hlásili, že kouř byl viditelný na kilometry daleko. Australský úřad pro bezpečnost dopravy (ATSB) zahájil vyšetřování nehody a na místo vyslal tým specialistů na letecké nehody. Ti budou v následujících dnech zkoumat trosky, shromažďovat důkazy a analyzovat příčinu tragédie.

Související

Atletická mistryně v Extrémních proměnách: Váží 130 kilo a pije jen colu
Atletická mistryně v Extrémních proměnách: Váží 130 kilo a pije jen colu
Aha!
Čarodějnické procesy: Jak davová hysterie a pověrčivost rozpoutaly masové vraždění
Čarodějnické procesy: Jak davová hysterie a pověrčivost rozpoutaly masové vraždění
Dáma.cz
Meryl Streep jako šestinásobná babička: Je to božské, ale utíká to strašně rychle
Meryl Streep jako šestinásobná babička: Je to božské, ale utíká to strašně rychle
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Nová zelená úsporám: MŽP spouští renovační pasy a nový systém poradců
Nová zelená úsporám: MŽP spouští renovační pasy a nový systém poradců
e15
Baník je záhada jako prase. Sparta mě dvakrát nakrkla, chování slávistů jsem se smál
Baník je záhada jako prase. Sparta mě dvakrát nakrkla, chování slávistů jsem se smál
iSport
Jana Patočková: Jeff Bezos s manželkou si skrze Met Gala budují brand vkusu
Jana Patočková: Jeff Bezos s manželkou si skrze Met Gala budují brand vkusu
Reflex
Na výlet z Prahy bez auta? Nová brožura přináší praktické tipy, kam vyrazit i bez něj
Na výlet z Prahy bez auta? Nová brožura přináší praktické tipy, kam vyrazit i bez něj
Lidé a země