Letadlo narazilo do hangáru: Dva mrtví a několik zraněných
Krátce před přistáním na letišti Parafield v Jižní Austrálii malé letadlo náhle ztratilo kontrolu, prudce kleslo a v plné rychlosti narazilo do letištního hangáru. Následoval mohutný požár, který během okamžiku zachvátil budovu a vyvalil do okolí hustý černý kouř viditelný na kilometry daleko. Tragická nehoda si vyžádala dva mrtvé a několik zraněných.
Lehké čtyřmístné letadlo typu DA42 se při pokusu o přistání náhle vymklo kontrole a v děsivém pádu zamířilo přímo k zemi. Během několika vteřin zmizelo za budovou a vzápětí se ozvala ohlušující rána. Letadlo prorazilo střechu hangáru, kde se vznítilo letecké palivo, což okamžitě odstartovalo ničivý požár. Plameny navíc vyřadily z provozu hasicí systém, takže oheň se rychle rozšířil po celé budově.
Evakuace okolí
„Nejdřív bylo slyšet, jak letadlo divně mění zvuk a snaží se to vyrovnat, pak ale najednou spadlo dolů a během chvilky přišla velká rána,“ cituje svědka Joshuu Lee Swannella deník The Sun. Na místo okamžitě vyjely záchranné složky. Celkem 11 lidí, kteří byli v době nehody v hangáru, utrpělo popáleniny. Mezi zraněnými bylo i mnoho studentů pilotního výcviku. Při nehodě zemřel pilot a jeden pasažér.
Okolí muselo být evakuováno a úřady vyzvaly veřejnost, aby se oblasti vyhnula. Místní obyvatelé hlásili, že kouř byl viditelný na kilometry daleko. Australský úřad pro bezpečnost dopravy (ATSB) zahájil vyšetřování nehody a na místo vyslal tým specialistů na letecké nehody. Ti budou v následujících dnech zkoumat trosky, shromažďovat důkazy a analyzovat příčinu tragédie.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.