Panika v letadle Ryanairu: Na palubě vyšlehly plameny!

Aerolinka Ryanair - Ilustrační foto
Aerolinka Ryanair - Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: Andrea Vídeňská - 
5. listopadu 2026
12:15

Požár powerbanky na palubě letadla Ryanair vyděsil cestující během letu z Bruselu do Lisabonu. Baterie začala hořet v příručním zavazadle a plameny poškodily podlahu i jedno ze sedadel letadla. Posádce se podařilo oheň uhasit ještě před přistáním. Nikdo nebyl zraněn.

Cestující letu z belgického letiště Brusel-Charleroi do Lisabonu zažili pořádné drama. Přímo na palubě letadla totiž vypukl požár. V příručním zavazadle jednoho z pasažérů začala hořet powerbanka, informuje web RMF 24. Plameny se začaly šířit kabinou Boeingu společnosti Ryanair a na palubě zavládla panika.

Lovec bouří promluvil o pádu letadla na Floridě.
Krimi Proč na Floridě spadlo letadlo? Český expert na extrémní počasí popsal důvody tragédie

Nebezpečí v „příručáku“

Posádka musela okamžitě jednat. Naštěstí se jí podařilo oheň dostat pod kontrolu ještě před přistáním. „Oheň, který se objevil v jednom z příručních zavazadel, posádka letadla uhasila ještě před nouzovým přistáním v Lisabonu,“ uvedl mluvčí společnosti. Požár ale zanechal viditelné škody. Podle portugalského webu A Bola plameny částečně zničily podlahu v uličce a jedno ze sedadel. Přesto se incident obešel bez zranění. „Nikdo z cestujících ani členů posádky neutrpěl zranění,“ ujistil mluvčí.

Letadlo nakonec bezpečně dorazilo do Lisabonu. Na letišti už preventivně čekaly záchranné složky, jejich zásah ale naštěstí nebyl potřeba. Poškozený boeing následně vyřadili z provozu. Zůstat měl v portugalské metropoli do důkladné technické kontroly a opravy.

Na pražském letišti přistála nouzově letadla.
Praha Poplach kvůli bombám: Nouzová přistání letadel v Praze

 

Video se připravuje ...
Boeingu se cestou z Řecka rozbilo okénko: Pasažéra málem vysál podtlak!
Zdroj: x.com

Témata:
letadlopowerbankazavazadloBruselLisabonRyanairpřistáníBoeing 737podlahaLetiště Brusel-Charleroi
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Ponížení Arichtevy v přímém přenosu: Tohle si Benoni mohl klidně odpustit
Ponížení Arichtevy v přímém přenosu: Tohle si Benoni mohl klidně odpustit
Aha!
Poznáte, že vaše dítě ve škole trpí? Šikana se přesunula na mobily a terčem bývají i učitelé
Poznáte, že vaše dítě ve škole trpí? Šikana se přesunula na mobily a terčem bývají i učitelé
Dáma
Falešná videa, ponižování i útoky na učitele. Šikana ve školách dostává s umělou inteligencí nový rozměr
Falešná videa, ponižování i útoky na učitele. Šikana ve školách dostává s umělou inteligencí nový rozměr
Maminka
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Ženy
Vitamin D chrání před infekcí i depresí. Co dělat, když je ho v zimě nedostatek?
Vitamin D chrání před infekcí i depresí. Co dělat, když je ho v zimě nedostatek?
Moje zdraví
Air Bank vylepšuje cestovní pojištění. Nově kryje i storno dovolené a na jednu smlouvu pojistí až 10 lidí
Air Bank vylepšuje cestovní pojištění. Nově kryje i storno dovolené a na jednu smlouvu pojistí až 10 lidí
e15
Vánoční atmosféra, tradiční řemesla a vůně punče. Kam vyrazit na adventní trhy?
Vánoční atmosféra, tradiční řemesla a vůně punče. Kam vyrazit na adventní trhy?
Reklama
Nejdelší čekání na výhru v Lize mistrů: Slavia dorovnala Rumuny, Trpišovského antirekord
Nejdelší čekání na výhru v Lize mistrů: Slavia dorovnala Rumuny, Trpišovského antirekord
iSport
Sankce jako pouhé šimrání: Putinovi je utrpení Rusů ukradené, diktátora zastaví jen tvrdá síla
Sankce jako pouhé šimrání: Putinovi je utrpení Rusů ukradené, diktátora zastaví jen tvrdá síla
Reflex