Panika v letadle Ryanairu: Na palubě vyšlehly plameny!
Požár powerbanky na palubě letadla Ryanair vyděsil cestující během letu z Bruselu do Lisabonu. Baterie začala hořet v příručním zavazadle a plameny poškodily podlahu i jedno ze sedadel letadla. Posádce se podařilo oheň uhasit ještě před přistáním. Nikdo nebyl zraněn.
Cestující letu z belgického letiště Brusel-Charleroi do Lisabonu zažili pořádné drama. Přímo na palubě letadla totiž vypukl požár. V příručním zavazadle jednoho z pasažérů začala hořet powerbanka, informuje web RMF 24. Plameny se začaly šířit kabinou Boeingu společnosti Ryanair a na palubě zavládla panika.
Nebezpečí v „příručáku“
Posádka musela okamžitě jednat. Naštěstí se jí podařilo oheň dostat pod kontrolu ještě před přistáním. „Oheň, který se objevil v jednom z příručních zavazadel, posádka letadla uhasila ještě před nouzovým přistáním v Lisabonu,“ uvedl mluvčí společnosti. Požár ale zanechal viditelné škody. Podle portugalského webu A Bola plameny částečně zničily podlahu v uličce a jedno ze sedadel. Přesto se incident obešel bez zranění. „Nikdo z cestujících ani členů posádky neutrpěl zranění,“ ujistil mluvčí.
Letadlo nakonec bezpečně dorazilo do Lisabonu. Na letišti už preventivně čekaly záchranné složky, jejich zásah ale naštěstí nebyl potřeba. Poškozený boeing následně vyřadili z provozu. Zůstat měl v portugalské metropoli do důkladné technické kontroly a opravy.
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