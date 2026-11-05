Tragický návrat rodiny z Egypta: Při srážce s autobusem zemřeli prarodiče a malý Adamko (†9)

Rodina ze Slovenska ze vracela domů z dovolené.
Rodina ze Slovenska ze vracela domů z dovolené.
Rodina ze Slovenska ze vracela domů z dovolené.
Rodina ze Slovenska ze vracela domů z dovolené.
Rodina ze Slovenska ze vracela domů z dovolené.
Autor: Andrea Vídeňská - 
5. listopadu 2026
10:40

Rodinná dovolená v Egyptě skončila nepředstavitelnou tragédií. Při cestě domů se na obchvatu slovenského Svidníku srazilo osobní auto s autobusem. Nehodu nepřežili prarodiče Mária (†69) a Ján (†72). O život bojoval také jejich devítiletý vnuk Adamko, který svým zraněním po dvou dnech v nemocnici podlehl. Rodina přitom měla domů už jen asi 60 kilometrů.

Rodina ze Slovenska se vracela domů z Egypta plna dojmů a vzpomínek z dovolené. Pro Máriu (†69), Jána (†72) a Adamka (†9) z východoslovenské Topoľovky ale skončila cesta tím nejhorším možným způsobem.

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Tragická srážka

Datum 1. listopadu se pro pozůstalé navždy vryje do srdce jako den nepředstavitelné bolesti. Rodina se vracela z dovolené v Egyptě. Na cestu se vydalo dvacet příbuzných ve čtyřech autech. Původně měli na letiště cestovat společným mikrobusem, nakonec se ale rozhodli vyrazit vlastními vozy, uvedl deník Plus JEDEN DEŇ

Po nočním příletu do polských Katovic nasedli do aut a zamířili na Slovensko. Do cíle jim zbývalo pouhých 60 kilometrů. Kolem jedenácté hodiny dopoledne však na rychlostní silnici R4 na obchvatu Svidníku došlo k děsivé srážce osobního automobilu s autobusem. Pro posádku osobního vozu měla cesta domů fatální následky. Ján a Mária zemřeli přímo na místě nehody. Vnuk Adamko utrpěl vážná zranění a záchranáři ho letecky transportovali do nemocnice. Lékaři bojovali o jeho život, bohužel marně. O dva dny později přišla další zdrcující zpráva. Nebohý chlapec svým zraněním podlehl.

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Poslední rozloučení

Rozsáhlá nehoda si vyžádala nasazení tří pozemních posádek a dvou záchranářských vrtulníků. Zraněn byl také řidič (34) autobusu, kterého převezli do nemocnice. Dechová zkouška u něj dopadla negativně. Autobusem cestovali lidé z Itálie přes Slovensko a Polsko směrem na Ukrajinu. Podle informací slovenského deníku Nový Čas se řidič snažil srážce zabránit. Strhl volant a autobus skončil mimo silnici. Osobní automobil naopak zamířil přímo proti autobusu a narazil do svodidel. „Pro cestující z havarovaného autobusu je přistaven náhradní autobus. Na místě je také posttraumatický tým,“ uvedla v době nehody policie na sociálních sítíchPřesné okolnosti tragédie nadále vyšetřují.

Místo radostného přivítání teď připravuje pozůstalá rodina v Topoľovke poslední rozloučení. Podle starosty se pohřební obřady uskuteční v místním kostele, odkud pak smuteční průvod zamíří na hřbitov. Zvlášť bolestivé je i místo jejich posledního odpočinku. Malého Adamka pochovají do hrobky k tatínkovi, který zemřel před čtyřmi lety. 

Rodina ze Slovenska ze vracela domů z dovolené.
Rodina ze Slovenska ze vracela domů z dovolené.
Rodina ze Slovenska ze vracela domů z dovolené.
Rodina ze Slovenska ze vracela domů z dovolené.
Rodina ze Slovenska ze vracela domů z dovolené.

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K tragické nehodě došlo u Líbeznic. Řidička osobního vozu nepřežila srážku s autobusem.
Zdroj: Aktu.cz

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Andrea Vídeňská
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