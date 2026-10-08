Šokující video z přechodu: Řidič srazil muže (†51) v rychlosti 120 km/h!

Mladý řidič srazil muže na přechodu v rychlosti 120 km/h, byl na místě mrtvý.
Mladý řidič srazil muže na přechodu v rychlosti 120 km/h, byl na místě mrtvý.
Muž přes přechod šel se svým psem.
Mladík se k chodci přiřítil rychlostí 120 km/h.
Auto už nedokázal zastavit a muže srazil.
Autor: Kamil Morávek - 
8. října 2026
19:11

Internet obletěly záběry ze sobotního incidentu z polského města Nový Sadec. Je na něm vidět černý volkswagen, který ve velmi vysoké rychlosti srazil muže (†51) na přechodu. Náraz byl tak silný, že chodce vymrštil několik metrů do vzduchu. Po kolizi bohužel na místě zemřel.

Jednadvacetiletý řidič muže a jeho psa srazil 3. října na přechodu v polském městě Nový Sadec. Po nárazu chodec vyletěl vysoko do vzduchu, udělal několik otoček a dopadl na silnici ve vzdálenosti metrů. Video z ošklivé nehody obletělo internet. Ze záběrů je patrné, že mladý muž jel velice vysokou rychlostí. Sražený byl na místě mrtvý.

Vyšetřování následně odhalilo, že auto jelo dokonce až 120 km/h. Policisté po incidentu zatkli kromě řidiče černého volkswagenu ještě dalšího dvacetiletého muže. „Prvotní zjištění naznačují, že k incidentu došlo kvůli nelegálnímu pouličnímu závodu. Druhý muž byl zadržen kvůli podezření z účasti v tomto závodě,“ řekl deníku Fakt státní zástupkyně Justyna Rataj-Mykietynová.

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Ani jeden z nich nebyl zatím z ničeho obviněn. Při srážce byl řidič volkswagenu podle policie střízlivý.

Mladý řidič srazil muže na přechodu v rychlosti 120 km/h, byl na místě mrtvý.
Mladý řidič srazil muže na přechodu v rychlosti 120 km/h, byl na místě mrtvý.
Muž přes přechod šel se svým psem.
Mladík se k chodci přiřítil rychlostí 120 km/h.
Auto už nedokázal zastavit a muže srazil.

Témata:
nehodasmrtpřechodsmrtelná nehodasražený chodecVolkswagensilniceInternetNowy Sącz
Kamil Morávek
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