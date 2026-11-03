Šílené informace o agresorovi z D6: Tomáš zabil ženu v Sokolově?!

Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Autor: Zpravodajové Blesku - 
3. listopadu 2026
14:31

Případ agresivního řidiče, který v poslední době vzbudil pozornost v souvislosti s incidentem na dálnici D6, může mít další závažnou souvislost z minulosti. Podle informací, které se nyní objevily, měl být muž před lety účastníkem tragické dopravní nehody v Sokolově. Při střetu tehdy utrpěla vážná zranění šedesátiletá žena, která následně v nemocnici zemřela.

„Podle zpráv, které mi posíláte, měl být Tomáš H. před lety účastníkem i tragické dopravní nehody v Sokolově. Při ní měl na přechodu pro chodce, ve vysoké rychlosti, srazit starší ženu, která následně v nemocnici zemřela,“ informoval na sociálních sítích novinář Michal Janotka. 

Agresivní řidič na dálnici D6 napadl ženu. Prý ho vyprovokovala.
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Jak dodal, informace o této dopravní nehodě skutečně existují. A to v policejních archivech. K události mělo dojít 29. června 2008 v ulici Karla Havlíčka Borovského. Zdali byl daným řidičem právě Tomáš H., není potvrzeno. 

K letošnímu napadení došlo 11. října na dálnici D6 poblíž Jesenice na Rakovnicku. Žena jela se svou osmiletou dcerou úsekem, kde kvůli stavebním pracím platilo omezení rychlosti. Podle policie předpisy dodržovala, což se nelíbilo řidiči černého SUV.

Nejprve na ni blikal a vybržďoval ji, nakonec před jejím autem zastavil úplně. Vystoupil, otevřel dveře jejího vozu a začal ji bít do hlavy i dalších částí těla. Všechno sledovala ženina malá dcera. Když se muž pokusil zmocnit palubní kamery, dívka ji schovala pod sedačku. Díky tomu se podařilo záznam útoku zachránit. Napadená žena musela vyhledat lékařské ošetření a zůstává v pracovní neschopnosti.

Agresor na D6 napadl maminku!
Krimi Řidič kamionu byl svědkem bití maminky na D6: Proč hned nezasáhl?!

Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!

Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!

Témata:
SokolovnemocniceDálnice D6zranění
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