Zvrat v kauze agresora z D6: Žalobce vrátil případ policii! Co muži hrozí?
Případ agresivního řidiče z dálnice D6 měl být původně rychle vyřízený. Teď se ale všechno komplikuje. Státní zastupitelství v Rakovníku vrátilo policii spis kvůli výhradám k právní kvalifikaci. Muž, jenž surově napadl řidičku před očima její osmileté dcery, měl navíc problémy kvůli podobnému chování za volantem už v minulosti.
Policisté muže původně podezírali z pokusu o ublížení na zdraví, výtržnictví a pokusu o krádež. Případ chtěli vyřešit ve zkráceném řízení, jenže státní zástupce jejich postup přehodnotil a spis jim vrátil.
„Zkrácené přípravné řízení bylo ukončeno. Policejní orgán dostal pokyny k provedení dalších procesních úkonů,“ potvrdil Novinkám okresní státní zástupce v Rakovníku Lukáš Hossinger.
Žalobce má výhrady k tomu, jak policie jednání muže právně posoudila. Zda podle něj zaslouží přísnější, nebo naopak mírnější kvalifikaci, však neupřesnil. Dosud řidiči hrozily až tři roky vězení, zda se ale možný trest změní, zatím není jasné.
Vybržďovat měl už dřív
Ukázalo se navíc, že současný incident nemusí být prvním případem nebezpečného chování muže za volantem. Už v minulosti měl totiž podle policie vybržďovat na Karlovarsku.
Jak však uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková, příslušný úřad tehdy případ odložil pro nedostatek důkazů.
Útok před dítětem
K napadení došlo 11. října na dálnici D6 poblíž Jesenice na Rakovnicku. Žena jela se svou osmiletou dcerou úsekem, kde kvůli stavebním pracím platilo omezení rychlosti. Podle policie předpisy dodržovala, což se nelíbilo řidiči černého SUV.
Nejprve na ni blikal a vybržďoval ji, nakonec před jejím autem zastavil úplně. Vystoupil, otevřel dveře jejího vozu a začal ji bít do hlavy i dalších částí těla.
Všechno sledovala ženina malá dcera. Když se muž pokusil zmocnit palubní kamery, dívka ji schovala pod sedačku. Díky tomu se podařilo záznam útoku zachránit. Napadená žena musela vyhledat lékařské ošetření a zůstává v pracovní neschopnosti.
Omluvil se, ale...
Muž mezitím poskytl rozhovor televizi Nova. Za své chování se sice omluvil, zároveň ale tvrdil, že ho řidička provokovala, bránila mu v předjíždění a několikrát před ním prudce zabrzdila. Fyzický útok navíc zlehčoval.
Jeho verze se však rozchází s tím, co zjistili policisté ze záznamu palubní kamery. Podle nich žena pouze dodržovala stanovenou rychlost.
Zhabat vodičšké oprávnení a tři roky vezení natvrdo!!!