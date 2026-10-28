Řidič kamionu byl svědkem bití maminky na D6: Proč hned nezasáhl?!
Českem stále otřásá případ maminky na dálnici D6, kterou vybrzdil a následně zmlátil agresivní řidič. To celé před očima osmileté dcery. Na místě byl v tu dobu i řidič kamionu, který ale ve vhodnou dobu nezasáhl. Teď vysvětlil proč...
„Nechtěl jsem se k tomu vyjadřovat, ale musím, abych osvětlil situaci. Já jsem ten řidič kamionu, který je na záběrech,“ svěřil se šofér novináři Michalu Janotkovi. Jak uvedl, nejdřív si neuvědomil, co se vlastně odehrává. Zdálo se mu, že se v autě někomu udělalo nevolno a dostává pomoc od ostatních.
Mezitím už agresivní šofér brutálním způsobem bil maminku před očima dcery. Když si řidič kamionu všiml, co se opravdu děje, začal troubit. Posléze se vydal na pomoc napadené. „Vše se událo hrozně rychle a nejsem ve filmu, aby tam člověk naběhl a řešil to. Nemohl jsem zastavit kamion uprostřed dálnice a děj se vůle boží,“ vysvětloval opožděnou reakci.
Na agresora křičel a pomáhal mamince, která byla v šoku. Třásla se. S pomocí přišel i k malé holčičce, tu podle svých slov uklidňoval. Zmínil také to, že na místě pomáhal další manželský pár. „Takhle jsem to řekl i při výslechu policii. Nechci být nějak mediálně propíraný, říkám to jen proto, že mě mrzí, že lidé píší, že nikdo nepomohl,“ dodal.
Dobře, že se věc vrátila k došetření, ono toho asi bude více, takže jakápak rychlovka. Hlavně ale ať to nezakopou pod koberec, jako s epovedlo s tím případem, kdy řidič sejmul paní s kočárkem, která později v nemocnici zemřela.