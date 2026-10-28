Řidič kamionu byl svědkem bití maminky na D6: Proč hned nezasáhl?!

Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresivní řidič na dálnici D6 napadl ženu. Prý ho vyprovokovala.
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Autor: Richard Selix - 
28. října 2026
15:45

Českem stále otřásá případ maminky na dálnici D6, kterou vybrzdil a následně zmlátil agresivní řidič. To celé před očima osmileté dcery. Na místě byl v tu dobu i řidič kamionu, který ale ve vhodnou dobu nezasáhl. Teď vysvětlil proč... 

„Nechtěl jsem se k tomu vyjadřovat, ale musím, abych osvětlil situaci. Já jsem ten řidič kamionu, který je na záběrech,“ svěřil se šofér novináři Michalu Janotkovi. Jak uvedl, nejdřív si neuvědomil, co se vlastně odehrává. Zdálo se mu, že se v autě někomu udělalo nevolno a dostává pomoc od ostatních. 

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Řidič na dálnici vybrzdil maminku, pak ji brutálně napadl.
Zdroj: Policie ČR

Mezitím už agresivní šofér brutálním způsobem bil maminku před očima dcery. Když si řidič kamionu všiml, co se opravdu děje, začal troubit. Posléze se vydal na pomoc napadené. „Vše se událo hrozně rychle a nejsem ve filmu, aby tam člověk naběhl a řešil to. Nemohl jsem zastavit kamion uprostřed dálnice a děj se vůle boží,“ vysvětloval opožděnou reakci. 

Na agresora křičel a pomáhal mamince, která byla v šoku. Třásla se. S pomocí přišel i k malé holčičce, tu podle svých slov uklidňoval. Zmínil také to, že na místě pomáhal další manželský pár. „Takhle jsem to řekl i při výslechu policii. Nechci být nějak mediálně propíraný, říkám to jen proto, že mě mrzí, že lidé píší, že nikdo nepomohl,“ dodal. 

Agresivní řidič na dálnici D6 napadl ženu. Prý ho vyprovokovala.
Krimi Zvrat v kauze agresora z D6: Žalobce vrátil případ policii! Co muži hrozí?

Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresivní řidič na dálnici D6 napadl ženu. Prý ho vyprovokovala.
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!

Témata:
dcerařidičkamionmaminkasvědekRakovnickoD6Rakovník
Richard Selix
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Bleskoska ( 28. října 2026 17:10 )

Dobře, že se věc vrátila k došetření, ono toho asi bude více, takže jakápak rychlovka. Hlavně ale ať to nezakopou pod koberec, jako s epovedlo s tím případem, kdy řidič sejmul paní s kočárkem, která později v nemocnici zemřela.

Bohuslava Sucha ( 28. října 2026 16:16 )

Jen hlupáci se mohou k tomu vyjádřovat,nikdo tam nebyl,nikdo neměl přehled o situaci.A co kdyby dotyčný vytáhl zbraň,to by zas bylo keců,co se do toho sr.l.

cesky obcan ( 28. října 2026 16:13 )

Může někdo prosím zveřejnit adresu bydliště toho h....ajzla? Případně číslo mobilu by klidně stačilo. 😕 😕

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