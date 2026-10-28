Napadení mámy na D6 pobouřilo veřejnost: Jak se bránit agresivním řidičům!

  • Jak se bránit proti agresivním řidičům?
    Jak se bránit proti agresivním řidičům?
    Pepřový sprej (ilustrační foto)
    Agresivní řidič (ilustrační foto)
    Ilustrační foto
    Autor: Martin Lisičan - 
    Dnes
    05:00

    Fyzické napadnutí řidičky na dálnici D6 na Rakovnicku vyvolalo pobouření po celém Česku. Jak se proti agresivním řidičům bránit? Přinášíme tipy, které vám mohou na silnici výrazně pomoct!

  • 1.Zamkněte auto

    Na výzvu agresivního řidiče nezastavujte. Pokud jste tak už učinili a řidič vám začne vyhrožovat, nebo se dokonce pokusí do vašeho auta dostat, v žádném případě nevystupujte. Zde platí jednoduché pravidlo. Zamkněte dveře a neotvírejte okna. Pokud totiž dojde k fyzickému kontaktu, šancí na útěk už moc nemáte. V každém případě se pokuste kontaktovat policii. 

    Agresivní řidič (ilustrační foto) Agresivní řidič (ilustrační foto) | Profimedia.cz

  • 2.Pepřový sprej

    Pokud se útočník přeci jen dostane k vám do auta, je v případě bezprostředního nebezpečí mít po ruce adekvátní obranný prostředek. Nejvhodnější je v takových situacích použít gelový pepřový sprej. Pokud je to následně možné, ujeďte. 

    Pepřový sprej (ilustrační foto) Pepřový sprej (ilustrační foto) | Koláž Blesk/foto: Profimedia

  • 3.Útěk

    Jak pro web Garáž.cz uvedl bývalý profesionální MMA zápasník Tomáš Peleška, když se vám nepodaří s autem ujet, dalším řešením je z auta utéct. Jak už bylo zmíněno, v uzavřeném voze je totiž mnohem méně možností, jak se proti agresorovi bránit. Pokud není možné utéct, odepněte pás a při případném prolomení dveří si lehněte zády na sedadlo spolujezdce. Následným kopáním nohou tak útočníkovi zamezíte vážným útokům. 

    Ilustrační foto Ilustrační foto | Profimedia.cz

  • 4.Zachovejte klid

    Vždy je nejlepší se eskalaci konfliktu vyhnout. Agresivní chování druhého řidiče může vyvolat vztek nebo strach, ale snažte se nereagovat impulzivně. Vyhněte se nadávkám, urážlivým gestům a oplácení provokací. Soustřeďte se na řízení, zhluboka se nadechněte a udržujte bezpečný odstup. Pamatujte, že vaším cílem není vyhrát hádku, ale bezpečně dorazit do cíle.

    Ilustrační foto Ilustrační foto | Profimedia.cz

  • 5.Protiútok

    Pokud dojde na fyzické násilí, může v krajních případech pomoct protiútok. Zde je nutné pamatovat na to, že cílem je druhého řidiče pouze zpacifikovat, případně získat čas k útěku nebo ke kontaktování policie.

    Ilustrační foto Ilustrační foto | Profimedia.cz

  • 6.Video

    Video se připravuje ...
    Bleskový kurz moderní sebeobrany: Čím se efektivně bránit?
    Zdroj: Tomáš Kubizňák

Témata:
řidičautotipynapadeníagresorČeskosilniceokres RakovníkDálnice D6
Martin Lisičan
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