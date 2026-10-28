Fyzické napadnutí řidičky na dálnici D6 na Rakovnicku vyvolalo pobouření po celém Česku. Jak se proti agresivním řidičům bránit? Přinášíme tipy, které vám mohou na silnici výrazně pomoct!
Napadení mámy na D6 pobouřilo veřejnost: Jak se bránit agresivním řidičům!
1.Zamkněte auto
Na výzvu agresivního řidiče nezastavujte. Pokud jste tak už učinili a řidič vám začne vyhrožovat, nebo se dokonce pokusí do vašeho auta dostat, v žádném případě nevystupujte. Zde platí jednoduché pravidlo. Zamkněte dveře a neotvírejte okna. Pokud totiž dojde k fyzickému kontaktu, šancí na útěk už moc nemáte. V každém případě se pokuste kontaktovat policii.
2.Pepřový sprej
Pokud se útočník přeci jen dostane k vám do auta, je v případě bezprostředního nebezpečí mít po ruce adekvátní obranný prostředek. Nejvhodnější je v takových situacích použít gelový pepřový sprej. Pokud je to následně možné, ujeďte.
3.Útěk
Jak pro web Garáž.cz uvedl bývalý profesionální MMA zápasník Tomáš Peleška, když se vám nepodaří s autem ujet, dalším řešením je z auta utéct. Jak už bylo zmíněno, v uzavřeném voze je totiž mnohem méně možností, jak se proti agresorovi bránit. Pokud není možné utéct, odepněte pás a při případném prolomení dveří si lehněte zády na sedadlo spolujezdce. Následným kopáním nohou tak útočníkovi zamezíte vážným útokům.
4.Zachovejte klid
Vždy je nejlepší se eskalaci konfliktu vyhnout. Agresivní chování druhého řidiče může vyvolat vztek nebo strach, ale snažte se nereagovat impulzivně. Vyhněte se nadávkám, urážlivým gestům a oplácení provokací. Soustřeďte se na řízení, zhluboka se nadechněte a udržujte bezpečný odstup. Pamatujte, že vaším cílem není vyhrát hádku, ale bezpečně dorazit do cíle.
5.Protiútok
Pokud dojde na fyzické násilí, může v krajních případech pomoct protiútok. Zde je nutné pamatovat na to, že cílem je druhého řidiče pouze zpacifikovat, případně získat čas k útěku nebo ke kontaktování policie.
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