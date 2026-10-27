Obří razie včetně Česka: Zabavili fára, kokain i lodě!
Obrovský zátah mají za sebou policisté napříč Evropou. Ve 26 zemích včetně Česka zabavili neuvěřitelných 10 tun drog, 10 milionů cigaret, stovky kradených vozů i lodě. Zadrženo bylo i 334 pašeráků a tisíce migrantů.
Akce Frontexu probíhala od 26. září do 9. října a zaměřila se především na odhalování kradených vozů, kterými zločinci pašují drogy, cigarety, zbraně i lidi. Běžní policisté na ně byli krátcí, jejich pravomoci končí na hranicích. Agentury proto vytvořily koordinační centrum ve Varšavě, odkud se sdílely informace z 26 zemí.
„Zaměřili jsme se na hraniční přechody a přístavy, kde jsme zkontrolovali přes 150 tisíc osob a téměř 130 tisíc vozidel,“ uvedl Frontex.
Obviněno bylo zatím 334 lidí, převážně pašeráků a zlodějů, navíc se podařilo podchytit i 2202 nelegálních imigrantů. Akce se účastnili i čeští policisté.
„Zadržením osob či zajištěním věcí vyšetřování nekončí a z taktických důvodů není vždy možné sdělovat bližší informace,“ řekl Blesku mluvčí policejního prezidia David Schön.
Co vše zadrželi?
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710 automobilů a 115 náhradních dílů
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34 lodí a 41 lodních motorů
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127 padělaných dokumentů
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7455 kg kokainu
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2389 kg marihuany
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44 600 tablet benzodiazepinů
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10 612 554 cigaret
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23 kg tabáku
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38 259 padělků oblečení
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2773 padělků parfémů
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3160 litrů alkoholu
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80 střelných zbraní a 3466 kusů munice
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17 chladných zbraní
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2 drony pro pašování
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16 milionů korun v různých měnách:
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621 645 eur
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24 500 dolarů
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20 000 liber
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27 400 zlotých
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