Obří razie včetně Česka: Zabavili fára, kokain i lodě!

Policisté při mezinárodní razii zabavili tuny drog.
Policisté při mezinárodní razii zabavili tuny drog.
Dopadení kradeného vozu i pachatele na polské pumpě.
Zabavili luxusní fára.
Převézt kradenou loď se zločincům nepovedlo.
Autor: Matouš Voldřich - 
27. října 2026
05:00

Obrovský zátah mají za sebou policisté napříč Evropou. Ve 26 zemích včetně Česka zabavili neuvěřitelných 10 tun drog, 10 milionů cigaret, stovky kradených vozů i lodě. Zadrženo bylo i 334 pašeráků a tisíce migrantů.

Akce Frontexu probíhala od 26. září do 9. října a zaměřila se především na odhalování kradených vozů, kterými zločinci pašují drogy, cigarety, zbraně i lidi. Běžní policisté na ně byli krátcí, jejich pravomoci končí na hranicích. Agentury proto vytvořily koordinační centrum ve Varšavě, odkud se sdílely informace z 26 zemí.

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„Zaměřili jsme se na hraniční přechody a přístavy, kde jsme zkontrolovali přes 150 tisíc osob a téměř 130 tisíc vozidel,“ uvedl Frontex.

Obviněno bylo zatím 334 lidí, převážně pašeráků a zlodějů, navíc se podařilo podchytit i 2202 nelegálních imigrantů. Akce se účastnili i čeští policisté.

„Zadržením osob či zajištěním věcí vyšetřování nekončí a z taktických důvodů není vždy možné sdělovat bližší informace,“ řekl Blesku mluvčí policejního prezidia David Schön.

Co vše zadrželi?

  • 710 automobilů a 115 náhradních dílů

  • 34 lodí a 41 lodních motorů

  • 127 padělaných dokumentů

  • 7455 kg kokainu

  • 2389 kg marihuany

  • 44 600 tablet benzodiazepinů

  • 10 612 554 cigaret

  • 23 kg tabáku

  • 38 259 padělků oblečení

  • 2773 padělků parfémů

  • 3160 litrů alkoholu

  • 80 střelných zbraní a 3466 kusů munice

  • 17 chladných zbraní

  • 2 drony pro pašování

  • 16 milionů korun v různých měnách:

    • 621 645 eur

    • 24 500 dolarů

    • 20 000 liber

    • 27 400 zlotých

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Razie ve Věznici Příbram kvůli distribuci drog vězňům.
Zdroj: Vězeňská služba ČR

Policisté při mezinárodní razii zabavili tuny drog.
Policisté při mezinárodní razii zabavili tuny drog.
Dopadení kradeného vozu i pachatele na polské pumpě.
Zabavili luxusní fára.
Převézt kradenou loď se zločincům nepovedlo.

Témata:
autaraziePolicie ČRČeskodrogyEvropaVaršavamigracecigaretaEvropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
Matouš Voldřich
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