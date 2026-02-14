Jeden z mužů zákona bez váhání rozbil okno u spolujezdce, aby se dostal dovnitř, a zkontroloval životní funkce šoféra. „Nereaguje,“ informoval kolegu i svědky. Nezbylo, než nešťastníka vytáhnout ven.

„Jenomže i samotné vyproštění z vozidla se ukázalo jako další problém, protože muž v křeči pevně svíral volant,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Zdravotnický kurz se hodil

O tom, že šlo o zdravotní kolaps, napovídala i sada na měření hladiny cukru nalezená uvnitř vozidla. Velké štěstí měl řidič také v tom, že jeden ze zasahujících dopravních policistů absolvoval speciální zdravotnický kurz na poskytování první pomoci v rizikovém prostředí.

„Díky tomu mohl rychle a správně pomoci ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby,“ dodal mluvčí. Po příjezdu zdravotníků byl muž předán do jejich péče a následně převezen na ošetření do nemocnice.

Policejní hlídka oživila šoféra kamionu po kolapsu (14.2. 2026) Policie ČR