Jeden z mužů zákona bez váhání rozbil okno u spolujezdce, aby se dostal dovnitř, a zkontroloval životní funkce šoféra. „Nereaguje,“ informoval kolegu i svědky. Nezbylo, než nešťastníka vytáhnout ven.
„Jenomže i samotné vyproštění z vozidla se ukázalo jako další problém, protože muž v křeči pevně svíral volant,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Zdravotnický kurz se hodil
O tom, že šlo o zdravotní kolaps, napovídala i sada na měření hladiny cukru nalezená uvnitř vozidla. Velké štěstí měl řidič také v tom, že jeden ze zasahujících dopravních policistů absolvoval speciální zdravotnický kurz na poskytování první pomoci v rizikovém prostředí.
„Díky tomu mohl rychle a správně pomoci ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby,“ dodal mluvčí. Po příjezdu zdravotníků byl muž předán do jejich péče a následně převezen na ošetření do nemocnice.
Policejní hlídka oživila šoféra kamionu po kolapsu (14.2. 2026) Policie ČR