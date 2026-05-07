Dva mrtví po nehodě na Slovensku: Srážku nejspíše způsobil český řidič kamionu

Tragická noc na slovenské dálnici D1.
Autor: ČTK - 
7. května 2026
12:36

Noční jízda po dálnici D1 na západním Slovensku skončila tragédií. Český kamion narazil do odstavených vozidel v odstavném pruhu. Náraz spustil řetězovou srážku, která si vyžádala dva lidské životy a pro další účastníky jen zázrakem neskončila fatálně. Policie nyní vyšetřuje, jak mohlo k nehodě na frekventovaném úseku vůbec dojít.

Dva lidé zemřeli při noční dopravní nehodě na západním Slovensku, při které český řidič kamionu narazil do vozidla stojícího v odstavném pruhu dálnice. Informovala o tom dnes policie, podle které se 34letý Čech plně nevěnoval řízení vozidla.

Kamion na dálnici D1 ve směru od Piešťan do Trnavy krátce po půlnoci pravou přední částí narazil do odstavené dodávky. Tu náraz odhodil na další vozidlo, kterému dva muži v té chvíli měnili pneumatiku. Na místě zemřel 40letý Slovák a 44letý Polák. Další dva lidé stejně jako řidič kamionu, u kterého policisté nezjistili požití alkoholu nebo drog, vyvázli z kolize bez zranění.

Policie zahájila stíhání pro podezření z trestného činu usmrcení, přesnou příčinu a okolnosti nehody bude vyšetřovat. Podle hasičů se kamion po nehodě nacházel zhruba 100 metrů od poškozených aut.

řidičdálnicekamionpneumatikaodstavný pruhtest na drogypolicieSlovenskoDálnice D1TrnavaPiešťanynehoda
Parťák Genzera z Partičky: RAKOVINA!
