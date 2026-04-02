Hyenismus na Třebíčsku: Z urny zmizely ostatky ženy, dcera prosí o pomoc
Rodinu z Vladislavi na Třebíčsku šokovala zcela nevídaná krádež. Ostatky milované příbuzné kdosi ukradl přímo z urny. Případ má v rukou policie. O incidentu jako první informoval server TN.cz.
O zmizelých ostatcích se dcera zemřelé dozvěděla během návštěvy hřbitova. „Jsem si řekla, že to je nějaké divné a že je nějaká lehká. Zvedla jsem víko a zjistila jsem, že maminčiny ostatky chybí a že urna je prázdná,“ řekla dcera Kristýna serveru TN.cz.
Podle dostupných informací šlo zřejmě o úmyslný čin. Podle pozůstalé ale nikdo z rodiny nemá nejmenší ponětí, kdo se krádeže dopustil. Případem se začala zabývat policie. „Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchaní trestného činu hanobení lidských ostatků,“ uvedla mluvčí policie Jana Kroutilová.
Policie se s pomocí obrátila také na veřejnost. Jakékoliv informace směřující k dopadení pachatele mohou svědci nahlásit na lince 158.
