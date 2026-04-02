Hyenismus na Třebíčsku: Z urny zmizely ostatky ženy, dcera prosí o pomoc

Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Martin Lisičan 
2. dubna 2026
14:03

Rodinu z Vladislavi na Třebíčsku šokovala zcela nevídaná krádež. Ostatky milované příbuzné kdosi ukradl přímo z urny. Případ má v rukou policie. O incidentu jako první informoval server TN.cz. 

O zmizelých ostatcích se dcera zemřelé dozvěděla během návštěvy hřbitova. „Jsem si řekla, že to je nějaké divné a že je nějaká lehká. Zvedla jsem víko a zjistila jsem, že maminčiny ostatky chybí a že urna je prázdná,“ řekla dcera Kristýna serveru TN.cz

Podle dostupných informací šlo zřejmě o úmyslný čin. Podle pozůstalé ale nikdo z rodiny nemá nejmenší ponětí, kdo se krádeže dopustil. Případem se začala zabývat policie. „Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchaní trestného činu hanobení lidských ostatků,“ uvedla mluvčí policie Jana Kroutilová.

Policie se s pomocí obrátila také na veřejnost. Jakékoliv informace směřující k dopadení pachatele mohou svědci nahlásit na lince 158.    

nika f ( 2. dubna 2026 23:07 )

Ostatky si představuju kosti, lebku a ne popel.

Vzhled Pavla Zedníčka děsí: Zestárl o 30 let
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Trpíte únavou, migrénami nebo silnou menstruací? Možná vám chybí železo. Jak to poznáte?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
Sparta proti Karviné: systém ve vývoji i komplikace u marodů. Dvojitý úder ze standardek
Cibulka a Jagelka: Děsí nás, kam jsme se dostali. Hajlující zoufalec a ošklivý zlý chlapeček mají vliv
Danang: město mostů, digitálních nomádů a buddhistických obřadů
