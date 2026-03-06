Urna s ostatky ležela u popelnic! Nález v Kladně šokoval
Pracovníci městský služeb v úterý ráno překvapili strážníky v Kladně. V ulici Ant. Škváry na Bressoně našli urnu s ostatky! Nádoba i se štítkem s údaji o zesnulém ležela vedle popelnice.
Pracovníci městských služeb urnu objevili při vyvážení kontejnerů v úterý ráno. „Přivolaná hlídka si nádobu opatřenou štítkem s údaji o zesnulém převzala a o nálezu byla informována pracovnice hřbitovní správy Magistrátu města Kladna. Následně strážníci urnu převezli k důstojnému uložení na hlavní hřbitov správci,“ uvedli kladenští strážníci na svém webu.
Podobný případ policie řešila už loni v lednu, kdy v Unhošťské ulici našli urnu beze jména. „Díky číselnému štítku se tehdy pracovnici hřbitovní správy podařilo dohledat ženu, která si předešlého dne urnu vyzvedla v pohřebním ústavu a omylem ji po cestě domů zapomněla u lavičky,“ dodali strážníci. Žena si pro urnu ještě téhož dne přišla na služebnu.
Nakládání s ostatky se řídí zákonem o pohřebnictví. Ostatky nelze vysypat ani zlikvidovat jako běžný odpad. Pokud nelze dohledat rodinné příslušníky nebo jinou oprávněnou osobu, je žádoucí se obrátit na obecní nebo městský úřad obce s rozšířenou působností.
