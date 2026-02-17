Vše začalo před čtyřmi lety. Tehdy se obrátila na policisty žena s tím, že koupila za 10 tisíc štěně. Bylo ale nemocné, péče veterináře ho nezachránila a muselo být utraceno. Vyšetřování odhalilo rodinný devítičlenný gang, který kupoval zbídačená štěňata z množíren na Slovensku a v Čechách, je nabízel na inzertních portálech a prodával.
Pejsci z množíren
Všech devět členů gangu na chodbě budovy Krajského soudu v Plzni i přímo v soudní síni se snažilo maskovat, aby nebyly vidět jejich obličeje.
V čele organizované skupiny stáli manželé Jaroslav B. (50) a Alžběta B. (53). Další byli příbuzní a blízcí. „Na různých místech České republiky a zejména Slovenska si opatřovali štěňata ve věku nižším než 50 dnů po narození, což je minimální doba stanovená odběrem štěňat dle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zvířata odebírali z chovu a to i přesto, že věděli, že životní a hygienické podmínky chovu nejsou vyhovující,“ řekl státní zástupce Michal Rendl.
Desítky jich nepřežily
Podle obžaloby byla štěňata již v době odběru celkově zanedbaná či přiliž malá, ve špatné krmné kondici, bez řádného očkování a odčervení. Kruté zacházení Gang se k zvířatům choval velmi krutě. „Nejméně 41 štěňat nepřežilo, dalších 35 zvířat muselo být utraceno. Tři nemocná štěňata třeba vyhodili u rybníka na Karlovarsku, kde je nechali svému osudu. Jiné štěně, které na tom bylo už moc zle, strčili do igelitové tašky a hodili do popelnice, kde uhynulo,“ uvedl Rendl.
Zvířata se gang snažil prodávat tak, aby si kupci hned nevšimli jejich špatného zdravotního stavu. „Před předáním štěňata vždy zušlechtili koupelemi, nakrmením či učesáním,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Brožová.
Vlastní předání pak probíhalo často na ulici, kde neměli kupující čas si štěně prohlédnout. Když pak přišli domů, zjistili, že zvíře je nemocné.
Vysoké tresty?
Všech devět členů gangu odmítlo u soudu vypovídat Soudkyně Lucie Bočková tak četla, co řekli v přípravném řízení na policii. „Pokud štěňata neměla očkování, tak jsme je nekupovali. Psi byli bráni v dobré kondici, zdraví, nebyli nemocní. Myslel jsem, že když koupím psa za 250 euro a prodám ho někomu, že mu udělám radost. Moc mi to mrzí,“ řekl Jaroslav B.
„Není pravda, že štěňata byla nemocná. Nevím nic o tom, že některá byla usmrcena,“ uvedla Alžběta B. Státní zástupce žádá pro členy gangu trest 5 až 7 let vězení. Soud pokračuje výslechy svědků.
VIDEO: Nemocné, podvyživené, s genetickými vadami, takové jsou čivavy z nezvládnutého chovu v Nové Vsi.
Nemocné, podvyživené, s genetickými vadami, takové jsou čivavy z nezvládnutého chovu v Nové Vsi Kateřina Lang, Pes nejvěrnější přítel, z. s.