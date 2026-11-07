Spisovatel Jan popsal pád kamarádky ze skály: Byla jako hadrová panenka

Záchranná akce byla náročná.
Záchranná akce byla náročná.
Záchranná akce byla náročná.
Záchranná akce byla náročná.
Záchranná akce byla náročná.
Autor: Andrea Vídeňská - 
7. listopadu 2026
11:18

Když se žena během výletu s přáteli zřítila ze skalní vyhlídky, její kamarád neváhal a využil aplikaci Záchranka. Ta okamžitě spojila muže s operátorkou a odeslala jeho polohu. Na místo vyrazil vrtulník, hasiči i záchranáři. Muž teď apeluje na ostatní, aby si aplikaci stáhli. V kritické chvíli totiž může zachránit život.

Během výletu s přáteli na Prachaticku spadla žena ze skalní vyhlídky. Následky vypadaly hrozivě. „Byla jako hadrová panenka, bez kontroly letěla vzduchem, odrazila se od skály a zase letěla. Nakonec zůstala nehybně ležet obmotaná kolem stromku,“ popsal chvíle hrůzy českobudějovický spisovatel Jan Cempírek, který se výletu účastnil. Aby toho nebylo málo, o kousek dál byl nebezpečný třímetrový sráz.

Záchranná akce byla náročná a každý krok musel být pečlivě naplánovaný. Do akce letěl vrtulník.
Krimi Dramatické video z Prachaticka: Žena se zřítila z několika metrů

Stáhněte si Záchranku!

Žena měla vyražený dech, ale žila! Kamarád Jan neváhal, okamžitě sáhl po telefonu a zmáčkl aplikaci Záchranka. Zanedlouho dorazili profesionální záchranáři. Do akce se kvůli těžce přístupnému terénu zapojili hasiči a přiletěl i vrtulník. Žena skončila v nemocnici. Vzhledem k tomu, jak hrozivě pád vypadal, měla nakonec obrovské štěstí. „Na to, jak hrozně její pád vypadal, skončila s pohmožděninami a nějakým šitím hlavy vlastně skvěle. Hurá!“ oddechl si Cempírek.

Zážitek ho ale přiměl k napsání příspěvku na sociálních sítích, aby vyzdvihl důležitost již zmiňované aplikace. Ta mu v kritické chvíli pomohla přivolat pomoc okamžitě. „Lidi, stáhněte si ji! A dejte si její ikonku na hlavní plochu mobilu. Je to skvělá aplikace! A absolutně blbuvzdorná,“ pěje ódy spisovatel.

Lékař Marek Dvořák popsal těžkou nehodu, záchranářskou práci i svět influencerů.
Krimi Záchranář Dvořák důrazně varuje: Toto si domů rozhodně nekupujte!

Usnadní vám život

Použití aplikace je velmi jednoduché. Stačí otevřít aplikaci, potvrdit, že nejde o omyl, a člověk se spojí s operátorkou. Současně se odešle jeho poloha, takže záchranáři mohou zjistit, kde přesně se nachází. V krizové situaci, kdy člověk může být v šoku a mít problém vybavit si i základní informace, je aplikace k nezaplacení. Zvlášť při výletech v horách nebo v těžko přístupném terénu.

„Nemusíte panikařit a dolovat z hlavy čísla. Jestli Záchranku v mobilu ještě nemáte, neváhejte ani minutu a stáhněte si ji. Bude to možná ta nejsmysluplnější věc, kterou dnes pro sebe (i druhé) uděláte,“ vzkázal na závěr.

Záchranná akce byla náročná.
Záchranná akce byla náročná.
Záchranná akce byla náročná.
Záchranná akce byla náročná.
Záchranná akce byla náročná.

Video se připravuje ...
Dramatickou záchranu zachytilo video.
Zdroj: ZZS JCK

Témata:
aplikaceaplikace záchrankaokres PrachaticevýletvyhlídkavrtulníkJan Cempírek
Andrea Vídeňská
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