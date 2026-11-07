Spisovatel Jan popsal pád kamarádky ze skály: Byla jako hadrová panenka
Když se žena během výletu s přáteli zřítila ze skalní vyhlídky, její kamarád neváhal a využil aplikaci Záchranka. Ta okamžitě spojila muže s operátorkou a odeslala jeho polohu. Na místo vyrazil vrtulník, hasiči i záchranáři. Muž teď apeluje na ostatní, aby si aplikaci stáhli. V kritické chvíli totiž může zachránit život.
Během výletu s přáteli na Prachaticku spadla žena ze skalní vyhlídky. Následky vypadaly hrozivě. „Byla jako hadrová panenka, bez kontroly letěla vzduchem, odrazila se od skály a zase letěla. Nakonec zůstala nehybně ležet obmotaná kolem stromku,“ popsal chvíle hrůzy českobudějovický spisovatel Jan Cempírek, který se výletu účastnil. Aby toho nebylo málo, o kousek dál byl nebezpečný třímetrový sráz.
Stáhněte si Záchranku!
Žena měla vyražený dech, ale žila! Kamarád Jan neváhal, okamžitě sáhl po telefonu a zmáčkl aplikaci Záchranka. Zanedlouho dorazili profesionální záchranáři. Do akce se kvůli těžce přístupnému terénu zapojili hasiči a přiletěl i vrtulník. Žena skončila v nemocnici. Vzhledem k tomu, jak hrozivě pád vypadal, měla nakonec obrovské štěstí. „Na to, jak hrozně její pád vypadal, skončila s pohmožděninami a nějakým šitím hlavy vlastně skvěle. Hurá!“ oddechl si Cempírek.
Zážitek ho ale přiměl k napsání příspěvku na sociálních sítích, aby vyzdvihl důležitost již zmiňované aplikace. Ta mu v kritické chvíli pomohla přivolat pomoc okamžitě. „Lidi, stáhněte si ji! A dejte si její ikonku na hlavní plochu mobilu. Je to skvělá aplikace! A absolutně blbuvzdorná,“ pěje ódy spisovatel.
Usnadní vám život
Použití aplikace je velmi jednoduché. Stačí otevřít aplikaci, potvrdit, že nejde o omyl, a člověk se spojí s operátorkou. Současně se odešle jeho poloha, takže záchranáři mohou zjistit, kde přesně se nachází. V krizové situaci, kdy člověk může být v šoku a mít problém vybavit si i základní informace, je aplikace k nezaplacení. Zvlášť při výletech v horách nebo v těžko přístupném terénu.
„Nemusíte panikařit a dolovat z hlavy čísla. Jestli Záchranku v mobilu ještě nemáte, neváhejte ani minutu a stáhněte si ji. Bude to možná ta nejsmysluplnější věc, kterou dnes pro sebe (i druhé) uděláte,“ vzkázal na závěr.
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