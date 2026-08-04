Jen modré nebe, Káťo! Armáda a blízcí se rozloučili s vojákyní, jež spadla s vrtulníkem

V Netolicích se příbuzní rozloučili s vojákyní, která zemřela při pádu vrtulníku
V Netolicích se příbuzní rozloučili s vojákyní, která zemřela při pádu vrtulníku
Vrtulník v Náměšti se zřítil s pěti vojáky
V Netolicích se příbuzní rozloučili s vojákyní, která zemřela při pádu vrtulníku
Vrtulník Venom
Autor: ČTK, red - 
4. srpna 2026
15:57

V Netolicích na Prachaticku se dnes příbuzní, známí a kolegové rozloučili s vojákyní, která zemřela před dvěma týdny při pádu armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Dorazil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), uvedl server iDNES.cz. Podle něj obřad začal v 10:00 a zúčastnily se ho více než tři stovky lidí.

Dnes jsme se naposledy rozloučili s nadrotmistryní Kateřinou Steinocherovou, která tragicky zahynula při nehodě vrtulníku 23. července v Náměšti nad Oslavou. Jen modré nebe, Káťo,“ napsla Armáda ČR na sociální sítě.

Původně se obřad měl konat pouze za účasti rodiny, nejbližších přátel, kolegů z armády a policistů. Nakonec však do kostela a jeho okolí mohla i veřejnost, píše iDNES.

Nehoda, při které vojákyně z náměšťské vrtulníkové základny zemřela, se stala 23. července. Další čtyři vojáci byli při ní zraněni. Vrtulník americké výroby s pěti vojáky na palubě se zřítil při přistávání během návratu z rutinního výcvikového letu, podle prvních informací spadl z výšky zhruba 50 metrů.

Vojenská policie vyšetřuje zřícení stroje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, za které podle trestního zákoníku hrozí v případě prokázání viny až deset let vězení. Okolnostmi neštěstí se zabývá i komise ministerstva obrany. Zůna krátce po nehodě řekl, že příčiny nelze předjímat.

Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper včetně strojů, které pomáhaly při ochraně polského vzdušného prostoru.

Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pocházejí, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO).

Video se připravuje ...
Náčelník Hlaváč: Detaily tragického pádu vrtulníku v Náměšti
Zdroj: ČTK / Blesk Zprávy
V Netolicích se příbuzní rozloučili s vojákyní, která zemřela při pádu vrtulníku
V Netolicích se příbuzní rozloučili s vojákyní, která zemřela při pádu vrtulníku
Vrtulník v Náměšti se zřítil s pěti vojáky
V Netolicích se příbuzní rozloučili s vojákyní, která zemřela při pádu vrtulníku
Vrtulník Venom

Témata:
helikoptéraletecké neštěstíletectvoarmáda črvojačkavojákyněČeskookres Třebíčokres PrachaticeSvoboda a přímá demokracieNetoliceNáměšť nad OslavouBell AH-1Z ViperJaromír ZůnavrtulníkKostel svatého Václava ve Vršovicích
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Boj o život šéfkuchaře Sapíka na ARO: INFEKCE A SEPSE
Boj o život šéfkuchaře Sapíka na ARO: INFEKCE A SEPSE
Aha!
Ochlaďte se aneb Jak přelstít tropy metodou z pera Járy Cimrmana
Ochlaďte se aneb Jak přelstít tropy metodou z pera Járy Cimrmana
Dáma
Gauče v porodnicích i konec tabu: Nadační fond Propolis slaví 5 let. Jak mění péči o ženy v Česku?
Gauče v porodnicích i konec tabu: Nadační fond Propolis slaví 5 let. Jak mění péči o ženy v Česku?
Maminka
Je to oficiální! Tyhle 4 modely tenisek se stanou hitem letošního podzimu
Je to oficiální! Tyhle 4 modely tenisek se stanou hitem letošního podzimu
Ženy
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
https://mojezdravi.zeny.cz/
Sucho a teplá voda omezují výkon jaderek. České zatím chrání nádrže
Sucho a teplá voda omezují výkon jaderek. České zatím chrání nádrže
e15
Přísně utajená operace KVĚT málem selhala. Jak ho Veselý lanařil a kdo další měl zájem?
Přísně utajená operace KVĚT málem selhala. Jak ho Veselý lanařil a kdo další měl zájem?
iSport
Motoristé vycouvali z podzimních voleb. Nemají lidi ani odvahu, nechají se luxovat hnutím ANO
Motoristé vycouvali z podzimních voleb. Nemají lidi ani odvahu, nechají se luxovat hnutím ANO
Reflex
Jan Faltus: Vždycky mně přišlo trošku zvrhlé splachovat pitnou vodou
Lidé a země