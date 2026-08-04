Jen modré nebe, Káťo! Armáda a blízcí se rozloučili s vojákyní, jež spadla s vrtulníkem
V Netolicích na Prachaticku se dnes příbuzní, známí a kolegové rozloučili s vojákyní, která zemřela před dvěma týdny při pádu armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Dorazil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), uvedl server iDNES.cz. Podle něj obřad začal v 10:00 a zúčastnily se ho více než tři stovky lidí.
„Dnes jsme se naposledy rozloučili s nadrotmistryní Kateřinou Steinocherovou, která tragicky zahynula při nehodě vrtulníku 23. července v Náměšti nad Oslavou. Jen modré nebe, Káťo,“ napsla Armáda ČR na sociální sítě.
Původně se obřad měl konat pouze za účasti rodiny, nejbližších přátel, kolegů z armády a policistů. Nakonec však do kostela a jeho okolí mohla i veřejnost, píše iDNES.
Nehoda, při které vojákyně z náměšťské vrtulníkové základny zemřela, se stala 23. července. Další čtyři vojáci byli při ní zraněni. Vrtulník americké výroby s pěti vojáky na palubě se zřítil při přistávání během návratu z rutinního výcvikového letu, podle prvních informací spadl z výšky zhruba 50 metrů.
Vojenská policie vyšetřuje zřícení stroje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, za které podle trestního zákoníku hrozí v případě prokázání viny až deset let vězení. Okolnostmi neštěstí se zabývá i komise ministerstva obrany. Zůna krátce po nehodě řekl, že příčiny nelze předjímat.
Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper včetně strojů, které pomáhaly při ochraně polského vzdušného prostoru.
Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pocházejí, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO).
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