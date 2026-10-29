Dramatické video z Prachaticka: Žena se zřítila z několika metrů

Záchranná akce byla náročná a každý krok musel být pečlivě naplánovaný. Do akce letěl vrtulník.
Záchranná akce byla náročná a každý krok musel být pečlivě naplánovaný. Do akce letěl vrtulník.
Záchranná akce byla náročná a každý krok musel být pečlivě naplánovaný. Do akce letěl vrtulník.
Záchranná akce byla náročná a každý krok musel být pečlivě naplánovaný. Do akce letěl vrtulník.
Záchranná akce byla náročná a každý krok musel být pečlivě naplánovaný. Do akce letěl vrtulník.
Autor: Andrea Vídeňská - 
29. října 2026
15:49

Dramatické chvíle se odehrály u obce Frantoly na Prachaticku. Žena si vyšla na procházku a spadla z výšky několika metrů přímo na skalní plotnu v zalesněném terénu. Záchranáři se k ní museli dostat v náročných podmínkách. Do akce se zapojil také vrtulník.

Záchranná akce byla náročná a každý krok musel být pečlivě naplánovaný. Žena po pádu zůstala ležet na skalní plotně v zalesněném terénu. Na místo proto vyrazila pozemní posádka ze Lhenic a vzlétl také vrtulník letecké záchranné služby Kryštof 13.

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Dramatickou záchranu zachytilo video.
Zdroj: ZZS JCK

Museli se k ženě slanit

Z vrtulníku se na lanech spustili lékař a zdravotnická záchranářka. Ženě poskytli neodkladnou péči a uložili ji do speciální vakuové matrace, která pomáhá zpevnit tělo při převozu. Pak přišla nejtěžší část zásahu. „Zraněná žena byla vyzdvižena pomocí lanového podvěsu a v doprovodu lékaře transportována na nedalekou louku, kde již stála sanitka,“ uvedli záchranáři na sociálních sítích.

Po důkladném vyšetření v sanitce lékař rozhodl, že žena zamíří do českobudějovické nemocnice pozemní cestou.

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Záchranná akce byla náročná a každý krok musel být pečlivě naplánovaný. Do akce letěl vrtulník.
Záchranná akce byla náročná a každý krok musel být pečlivě naplánovaný. Do akce letěl vrtulník.
Záchranná akce byla náročná a každý krok musel být pečlivě naplánovaný. Do akce letěl vrtulník.
Záchranná akce byla náročná a každý krok musel být pečlivě naplánovaný. Do akce letěl vrtulník.
Záchranná akce byla náročná a každý krok musel být pečlivě naplánovaný. Do akce letěl vrtulník.

Témata:
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Andrea Vídeňská
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