Dramatické video z Prachaticka: Žena se zřítila z několika metrů
Dramatické chvíle se odehrály u obce Frantoly na Prachaticku. Žena si vyšla na procházku a spadla z výšky několika metrů přímo na skalní plotnu v zalesněném terénu. Záchranáři se k ní museli dostat v náročných podmínkách. Do akce se zapojil také vrtulník.
Záchranná akce byla náročná a každý krok musel být pečlivě naplánovaný. Žena po pádu zůstala ležet na skalní plotně v zalesněném terénu. Na místo proto vyrazila pozemní posádka ze Lhenic a vzlétl také vrtulník letecké záchranné služby Kryštof 13.
Museli se k ženě slanit
Z vrtulníku se na lanech spustili lékař a zdravotnická záchranářka. Ženě poskytli neodkladnou péči a uložili ji do speciální vakuové matrace, která pomáhá zpevnit tělo při převozu. Pak přišla nejtěžší část zásahu. „Zraněná žena byla vyzdvižena pomocí lanového podvěsu a v doprovodu lékaře transportována na nedalekou louku, kde již stála sanitka,“ uvedli záchranáři na sociálních sítích.
Po důkladném vyšetření v sanitce lékař rozhodl, že žena zamíří do českobudějovické nemocnice pozemní cestou.
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